Gazeteci Mutlu Kelişti\'nin Annesi Vefat Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizlili gazeteci ve internet haber sitesi sahibi Mutlu Kelişti'nin annesi hayatını kaybetti.
Denizlili gazeteci ve internet haber sitesi sahibi Mutlu Kelişti'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki annesi Türceyin Kelişti hayatını kaybetti. Türceyin Kelişti'nin cenazesinin, bugün Cuma namazını takiben Avdan Mahalle Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Avdan Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ
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