Gazeteci Oktay Ensari\'nin Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Oktay Ensari'nin hayatını kaybeden ablası son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Oktay Ensari'nin ablası İlkin Rızvan Ensari, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, önceki dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazeteciler, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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