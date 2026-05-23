Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurumlu duayen gazeteci Orhan Akdal son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Merhum Akdal için bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasından sonra Akdal'ın cenazesi Yeni Asri mezarlıkta gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, gazeteciler ve aile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Narmanlı Camii'nde ayrıca mehume Aişe Budak için de cenaze namazı kılındı. Aişe Budak'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi mezarlığında defnedildi. Akdal ailesi Yeşil Yakutiye sitesinde taziyeleri kabul edecek.

Erzurum Basınına uzun yıllar hizmet eden Orhan Akdal (81) yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Milliyet Gazetesi'nin İstanbul İstihbarat Şefliği görevinde bulunan Akdal, Doğu TV kurucuları arasında yer almış Kanal 25 TV'de de Haber Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştu. Kanal 25 TV'den emekli olan ve Erzurum'un saygın gazetecileri arasında bulunan Akdal, gazetecilik anılarını "Erzurum basını ve televizyonlarında bir dönemin medya anıları" isimli kitapta toplamıştı. - ERZURUM