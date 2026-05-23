Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı
23.05.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un duayen gazetecisi Orhan Akdal, dualarla Yeni Asri mezarlıkta defnedildi.

Erzurumlu duayen gazeteci Orhan Akdal son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Merhum Akdal için bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasından sonra Akdal'ın cenazesi Yeni Asri mezarlıkta gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, gazeteciler ve aile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Narmanlı Camii'nde ayrıca mehume Aişe Budak için de cenaze namazı kılındı. Aişe Budak'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi mezarlığında defnedildi. Akdal ailesi Yeşil Yakutiye sitesinde taziyeleri kabul edecek.

Erzurum Basınına uzun yıllar hizmet eden Orhan Akdal (81) yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Milliyet Gazetesi'nin İstanbul İstihbarat Şefliği görevinde bulunan Akdal, Doğu TV kurucuları arasında yer almış Kanal 25 TV'de de Haber Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştu. Kanal 25 TV'den emekli olan ve Erzurum'un saygın gazetecileri arasında bulunan Akdal, gazetecilik anılarını "Erzurum basını ve televizyonlarında bir dönemin medya anıları" isimli kitapta toplamıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:44:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteci Orhan Akdal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.