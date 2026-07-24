Gazeteciler Bayramı'nda Silifke'nin Geleceği Konuşuldu - Son Dakika
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Gazeteciler Bayramı'nda Silifke'nin Geleceği Konuşuldu

Gazeteciler Bayramı\'nda Silifke\'nin Geleceği Konuşuldu
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Silifke Kaymakamı Fırat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçenin gelişimi ve gazeteciliği kutladı.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem gazetecilerin bayramını kutladı hem de Silifke'nin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşucu Polis Evi Lokalinde düzenlenen programa Kaymakam Eyüp Fırat'ın yanı sıra Silifke Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Aykut Arıcı, Taşucu Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hamit Zeren, Teğmen Yasin Erdinç ile ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Fırat, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan gazetecilere teşekkür etti. Basının kamu ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Fırat, halkın doğru bilgiye ulaşmasında gazetecilerin büyük sorumluluk taşıdığını söyledi. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Fırat, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasında Silifke'nin tarihi, turizmi, tarımı ve ekonomik potansiyeline de değinen Fırat, ilçenin sahip olduğu değerlerin daha etkin tanıtılması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basının iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Silifke'nin tarihi mirası, doğal güzellikleri, verimli tarım arazileri ve turizm potansiyeliyle önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Fırat, bu değerlerin tanıtımında basının katkısının büyük olduğunu belirterek, kurumlar arası uyum içinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini, basın mensuplarının yapıcı önerilerinin kendileri için değer taşıdığını kaydetti.

Programda gazeteciler de Silifke'nin gündemine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri, güvenlik, turizm ve tarım başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kaymakam Eyüp Fırat, basınla sürekli iletişim halinde olmaya önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteciler Bayramı'nda Silifke'nin Geleceği Konuşuldu - Son Dakika

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