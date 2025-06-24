Gazeteciler için Gri Pasaport Talebi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gri pasaport uygulamasının gazetecilerin eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, burada ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık ve gazetecilerle bir araya geldi. Mesleğin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konuşan Karaca, gri pasaportun kapsamının genişletilmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

TGF olarak bir süre önce yeşil pasaport başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Karaca, "Mecliste komisyona geldi ve komisyon tarafından kabul edildi. Ancak o dönemde muhasebeciler, muhtarlar gibi toplamda on iki kuruluş da gri pasaport talebinde bulundu. Bunun üzerine şu anda yeşil pasaportumuz geçmesine rağmen bu o istekler çok olması nedeniyle şu anda durduruldu. Tokat MHP milletvekili bu işi takip etti, komisyona kadar getirilmesinde" dedi.

Karaca, yetkililerden aldıkları bilgilere göre gri pasaport uygulamasının aile bireylerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik yakın zamanda olumlu bir sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti. - ZONGULDAK