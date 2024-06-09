Gazi Kars Platformu, Kars'ın adının 'Gazi Kars' olarak değiştirilmesini talep ediyor

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Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan, Kars adının "Gazi Kars" olarak değiştirilmesinin Karslılar için "İade-i İtibar" niteliğinde olacağını belirtti.

Gazi Kars Platformu, 'Gazilik' unvanı ile ilgili çalışmaların başlatılması için toplandı.

Gazi Kars Platformu Koordinatör Kadir Bozan Başkanlığında, Platforma üye Sivil Toplum, Dernek ve Vakıf temsilcilerinin katılımları ile aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Şehrin sorunlarının ve çözüm noktalarının ele alındığı toplantıda, Platformun genişletilmesi kararlaştırılarak Kars Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Kars Müteahhitler Derneği Başkanı Yahya Bulak ve Kafkas Üniversitesi Akademisyenlerinden Tarihçi Profesör Yaşar Kop'un Platforma katılımları ile platform kapsamı genişletildi.

Platformda Kars'ın Gazilik unvanının geri alınması hususunda yürütülecek faaliyetler ve atılacak adımlar konuşuldu ve karara bağlandı.

Platformun yeni üyesi tarihçi Prof. Dr. Yaşar Kop, Kars'ın Gazilik ünvanı hakkında platform üyelerine sunum yaptı ve izlenecek yol hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Prof. Dr. Yaşar Kop, "Kars, 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ilk çeyreğine değin art arda Rus, Ermeni ve İngiliz işgallerine uğramıştır. 1918'e kadar 40 yıl Rus işgalinde kalan Kars, 30 Ekim 1920'de Türk topraklarına katılmıştır.

1855 yılının Mayıs ayında Kars şehir halkından kurulmuş, sayıları 9 bini bulan silahlı sivil savaşa katılmıştır. Kırım Savaşı sırasında 16 Haziran 1855'te üçüncü defa Kars'ı kuşatan Ruslara karşı 14 yaşından büyük çocuklar bile gönüllü alayına katılarak savaşmışlar ve sonunda galip gelip, düşmanı mağlup ederek yurtlarını kurtarmışlardır. 29 Eylül 1855 günü Kars ahalisi, 54 bin kişilik Rus ordusunu 7,5 saat süren bir savaş sonunda yenmesi üzerine nişanlar, kılıçlar ile Kars halkına "İltifatname" gönderilmiş, bu bölgeden üç yıl vergi ve asker alınmamıştır. Kars şehrine "Gazi" unvanı ile "Kars Nişanı" gönderilerek bu şanlı direniş ödüllendirmiştir. Devlet, kazanılan bu başarıdan dolayı Kars'ta yararlılığı görülenleri mükafatlandırırken, şehrin adını da yücelttirmiştir. Kars ahalisine Sultan Abdülmecid'in kutlaması ve vekiller heyetinin teşekkürleri gelmiştir. Kars halkına verilen Gazi Madalyası ve Beratı halen İstanbul Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmektedir" dedi.

Platform Başkanı Kadir Bozan; "Gazi" unvanı verilerek Kars adının "Gazi Kars" olarak değiştirilmesi, Karslılar için "İade-i İtibar" niteliğinde olacaktır. Karslılar, 1855 yılında Sultan Abdülmecit Han tarafından kendilerine verilen ve ecdadından miras kalan hak edilmiş bir unvan olan "Gazi" unvanını devletimizden talep etmektedirler. Bu hususta Gazi Kars Platformu olarak hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız ve üzerimize düşen her ne varsa yerine getireceğiz" diye konuştu.

Toplantının bir diğer gündem maddesi Kars'ın "Kars'ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda var olan yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi." Gündem maddesiydi. Bu hususta Platform üyeleri arasından "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu", "Turizm Komisyonu" ve "Sanayi ve Ticaret Komisyonu" kuruldu. Kurulan Komisyonlar bu alanlarda var olan sorunları ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit edecek ve platform gündemine taşıyacak.

Ayrıca, her komisyon için Kafkas Üniversitesinden alanında uzman akademisyenlerin komisyonlara davet edilmesi ve akademik raporlar hazırlanması kararı alındı. Hazırlanan bu akademik raporlar Gazi Kars Platformu tarafından ilgili devlet kuruluşlarına sunulacak ve sorunları çözümü için Platform tarafından çalışmalar yürütülecek. - KARS