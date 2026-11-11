Gazi Mustafa Kemal Atatürk Beykoz’da saygı, minnet ve özlemle anıldı

Beykoz'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve programlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreninin ardından Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı anma programı düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Beykoz Belediyesi tarafından Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde sergi, oratoryo ve konserden oluşan özel bir anma programı gerçekleştirildi.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Beykoz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Boğaz Komutanı Albay Burak Türköz ve Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 programına katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Altun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte Beykoz'da hayat durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta olduğu gibi Beykoz'da da saygı duruşuyla anıldı. Çelenk sunma töreninin ardından resmi anma programı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde hazırlandı. Öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen programda, Atatürk'ün hayatı, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı.

Atatürk'ün mirası sanatla yaşatıldı

Beykoz Belediyesi tarafından akşam saatlerinde özel bir anma etkinliği düzenlendi. Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak "Sessiz Yankı" adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Atatürk'ün yaşamına, bağımsızlık mücadelesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bıraktığı tarihi mirasa duyulan saygının sanatla ifade edildiği serginin ardından "Adanmış Ömür" adlı oratoryo sahnelendi. Duygu yüklü anlatımı ve performanslarıyla izleyicilere anlamlı anlar yaşatan oratoryonun ardından Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan özel bir konser gerçekleştirildi.

"Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tüm değerlerimize sonsuza dek sahip çıkacağız"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, fikirleri, mücadelesi ve bizlere bıraktığı mirasla daima yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve tüm değerlere sonsuza dek sahip çıkmaya devam edeceğiz."