Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Kütahya'da anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Kütahya'da da saygı ve minnetle anıldı.

Vali Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık anma töreninde Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çelik, yayınladığı mesajda, "Yokluklar ve imkansızlıklar içinde bağımsızlığa yürüyen aziz milletimizin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yılında rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Milletimize olan sarsılmaz inancı, siyasi ve askeri dehasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş, bütün ezilen milletlere umut olmuş ve yol göstermiştir. Atatürk'ün temellerini Kütahya'da attığı ve 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA