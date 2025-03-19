Gazi Polis Alpak'a Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika
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Gazi Polis Alpak'a Devlet Övünç Madalyası

Gazi Polis Alpak\'a Devlet Övünç Madalyası

Hasan Alpak, Eskişehir'de Vali Aksoy'dan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldı.

19.03.2025 11:15
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Eskişehir'de Gazi Polis Memuru Hasan Alpak'a Vali Hüseyin Aksoy tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Polis Memuru Hasan Alpak, yaralanarak gazi oldu. Dün, Eskişehir Valiliği'nde Alpak'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın takdim edilmesi amacıyla tören düzenlendi. Alpak, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Vali Hüseyin Aksoy'un elinden aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Polis Alpak'a Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika

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