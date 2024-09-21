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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince gazi polisler ziyaret edildi.

Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler Gazi Polis Memuru Can Gülsever, Gazi Polis Memuru Gürkan Çobanoğlu ve Gazi Polis Memuru Tugay Toprak, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince ziyaret edildi. - ERZİNCAN