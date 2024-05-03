Gazi Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki soykırıma tepki göstererek ABD üniversitelerindeki barışçıl eylemlere destek verdi - Son Dakika
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Gazi Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki soykırıma tepki göstererek ABD üniversitelerindeki barışçıl eylemlere destek verdi

Gazi Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüsünde bir araya gelerek Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi ve Amerikan üniversitelerindeki barışçıl eylemlere destek verdi. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin de Gazze'deki soykırıma sessiz kalmadığı ve Filistin yanlısı gösterilerin diğer üniversitelere de yayıldığı vurgulandı. Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları, bu barışçıl eylemlere karşı uygulanan şiddeti ve baskıyı kınadıklarını belirtti ve Gazze'deki vahşete karşı duyarsız kalmayacaklarını ifade etti.

03.05.2024 15:35  Güncelleme: 15:49
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Gazi Üniversitesi öğrencileri, üç dilde yaptıkları basın açıklaması ile Gazze'deki soykırıma tepki göstererek, ABD üniversitelerindeki barışçıl eylemlere destek verdi.

Gazi Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüsü içinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde bir araya gelerek, 'Gazze'deki Soykırıma Tepki ve Amerikan Üniversitelerindeki Barışçıl Eylemlere Destek' başlıklı bir açıklama yaptı. Cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Açıklama üniversite öğrencilerinden Ahmet Kartal, Zübeyir Kaan Durmuşoğlu ve Ahmed Alhila tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde yapıldı.

"Burada bulunan bizler bu vahşete karşı asla duyarsız olmayacağız"

Türkçesi üniversite öğrencisi Ahmet Kartal tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşananlara Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan üniversitelerin de sessiz kalmadığı hatırlatıldı. Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı gösterilerin diğer üniversitelere de yayıldığı belirtilen açıklamada, "Gazze'deki bu soykırıma Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan üniversiteler de sessiz kalmamış, Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı gösteriler diğer üniversitelere de yayılmıştır. Bu gösterilerle İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın bir an önce durdurulması sorumluluğu tüm insanlığa hatırlatılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bu tepkilerine öğretim elemanları da destek vermiştir. Ancak vahşice işlenen soykırıma karşı insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının bu barışçıl gösterileri antidemokratik bir şekilde ve sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılmaktadır. Bu barışçıl eylemlere karşı uygulanan orantısız şiddeti ve baskıyı kınıyor, vicdanının sesini dinleyen ve bu zulme seyirci kalmayan üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu vahşete Türk milleti olarak sessiz kalamayız. Hatta bugün burada bulunan bizler bu vahşete karşı asla duyarsız olmayacağız. Caydırıcı yaptırım ve müdahalelerle İsrail baskısı ve zulmü bir an önce sonlandırılmalıdır. Tüm insanlığı bir an önce Gazze'de uygulanan vahşeti durdurmaya ve barış yanlısı öğrenci ve öğretim üyelerine uygulanan şiddete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki soykırıma tepki göstererek ABD üniversitelerindeki barışçıl eylemlere destek verdi - Son Dakika

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