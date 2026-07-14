Gazi Zeki Aksoy: 'İsteyip de başaramayacağınız hiçbir şey yok' - Son Dakika
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Gazi Zeki Aksoy: 'İsteyip de başaramayacağınız hiçbir şey yok'

Gazi Zeki Aksoy: \'İsteyip de başaramayacağınız hiçbir şey yok\'
14.07.2026 09:40
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Bingöl'de 2017'de terörle çatışmada yaralanarak gazi olan Zeki Aksoy, belden aşağısı felç kalmasına rağmen spora yöneldi. Tekerlekli sandalye basketbolunun ardından başladığı para masa tenisinde çiftlerde Türkiye üçüncüsü olan Aksoy, şimdi teklerde şampiyonluk hedefliyor. 'Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz' diyen Aksoy, engelli bireylere sporla hayata tutunma çağrısı yaptı.

Bingöl'de 2017 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Zeki Aksoy, yaşadığı zorlu süreci sporla aşarak para masa tenisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yaralandığında henüz 15 günlük nişanlı olduğunu anlatan Aksoy, "Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. İnsanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur" diyerek engelli bireylerin her zorlukla başa çıkabileceğini söyledi.

Bingöl 49. Komando Tugayı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Zeki Aksoy 10 Ağustos 2017'de Bingöl'ün Genç ilçesi Yeni Yazı mevkisinde gerçekleştirilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada yaralandı. Aksoy, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı ancak belden aşağısı felç kaldı. Aynı çatışmada silah arkadaşı Uzman Çavuş Hüseyin Gençer ise şehit düştü.

Pes etmedi, para masa tenisine yöneldi

Tekerlekli sandalyede yaşamını devam ettiren Gazi Aksoy, evlendi ve erkek çocuk sahibi oldu. Ardından tekerlekli sandalye basketboluna başlayan Aksoy, spor sayesinde yeniden sosyalleşti. Bir süre basketbol oynayan Aksoy, daha sonra para masa tenisine başladı ve raketini o günden sonra hiç bırakmadı.

Aksoy, geçtiğimiz yıl 3-5 Şubat'ta düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde Türkiye üçüncüsü oldu ve şimdiyse Türkiye Şampiyonu olmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

"Vatan dedi can verdi, ben bayrak dedim kan verdim"

Yaşadığı süreci İHA muhabirine anlatan Gazi Zeki Aksoy, "O gün iki timlik operasyondaydık. Karakol görevimiz vardı ve bir ay sürecek operasyonlara çıkacaktık. Maalesef o gün yaralandık ve benim için yeni bir hayat başladı. Yanımda şehit olan arkadaşımız Hüseyin Gençer'i rahmetle anıyorum. Bizim askerimizin, polisimizin söylediği bir söz vardır; 'Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz.' O vatan dedi can verdi, ben de bayrak dedim kan vererek gazi kaldım" dedi.

"Hayata sporla tutundum"

Tedavi sürecinin ardından hayata küsmediğini ve spor sayesinde yeniden sosyalleştiğini belirten Aksoy, ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu söyledi. İlk olarak 3 yıl tekerlekli sandalye basketbolu oynadığını anlatan Aksoy, daha sonra para masa tenisiyle tanıştığını ifade ederek, "Yaklaşık bir yıldır antrenörümüz eşliğinde para masa tenisiyle ilgileniyorum. Geçen yıl çiftlerde Türkiye üçüncüsü olduk. Şimdi hedefimiz teklerde Türkiye şampiyonu olmak" diye konuştu.

"Yeter ki insan istesin"

Engelli bireylerin sosyal hayattan kopmaması gerektiğini vurgulayan Aksoy, özellikle doğuştan engelli gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu. Aksoy, "Doğuştan engelli kardeşlerimiz çoğu zaman eve kapanıyor. Oysa spor sayesinde sosyalleşebilir ve hayata daha güçlü tutunabilirler. Sonradan engelli kalmak ya da engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Yeter ki insan istesin. İnsanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Oğlum bugün gaziliğin ne anlama geldiğini tam bilmiyor olabilir ama ona ömür boyu gurur duyacağı bir miras bıraktığımı biliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Zeki Aksoy, Türkiye, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Zeki Aksoy: 'İsteyip de başaramayacağınız hiçbir şey yok' - Son Dakika

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