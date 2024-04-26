Gaziantep AB Bilgi Merkezi, AB destekli projeler için toplantı düzenledi - Son Dakika
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Gaziantep AB Bilgi Merkezi, AB destekli projeler için toplantı düzenledi

Gaziantep AB Bilgi Merkezi, AB destekli projeler için toplantı düzenledi

Gaziantep AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde, Gaziantep ve Türkiye'nin çeşitli illerinde AB destekli projeler yürüten STK'ların bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, deprem sonrası bölge kalkınmasını destekleyecek projeler ele alındı. GTO Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, Gaziantep ve bölge illerinin dezavantajlı konumda olduğunu belirterek AB'ye teşekkür etti. AB Türkiye Delegasyonu Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Ramnas Janusauskas ise Gaziantep Ticaret Odasıyla iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

26.04.2024 11:14
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Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi olarak 1996 yılında Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) kurulan Gaziantep AB Bilgi Merkezi (Gaziantep ABBM) ev sahipliğinde Gaziantep ve Türkiye'nin çeşitli illerinde AB destekli projeler yürüten STK'ların bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Ramnas Janusauskas ve AB proje ve programlarını uygulayan ulusal ve uluslararası kurumların temsilcilerinin yer aldığı toplantıda özellikle deprem sonrası bölge kalkınmasını destekleyecek projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan GTO Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, yaklaşık 30 yıldır özverili bir şekilde AB projeleri yürüttüklerini ve bu süreç içerisinde Gaziantep ve bölge kalkınmasına önemli katılar sağladıklarını söyledi.

Gaziantep ve bölge illerinin dezavantajlı konumda olduğuna dikkat çeken Çalışkantürk, "Suriye iç savaşı ardından bölgenin aldığı yoğun göç, pandemi ve son olarak yüz yılın felaketi 6 Şubat Depremleri ardından Gaziantep ve bölge illerinin kalkınması için proje çalışmaları çok daha önem kazandı. Bu noktada Avrupa Birliğine de ayrı bir parantez açmak isterim. Uzun yıllardır birlikte çok değerli projelere imza attık. Son yıllarda yaşadığımız olumsuzluklarda da AB'nin desteğini her zaman hissettik ve projelerimiz birlikte yürüttük. Bugün burada bizimle birlikte olan AB Türkiye Delegasyonu Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sayın Ramnas Janusauskas nezdinde AB Türkiye Delegasyonuna tüm katılımcılarımız adına teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki birlikte bölgeye katkı sağlayacak nice projelere imza atacağız" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Ramnas Janusauskas ise Gaziantep Ticaret Odasıyla birlikte pek çok projeye imza atmaktan, şehir ve bölgeye katkı sağlamaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek "Bugün burada bizlerle birlikte olan tüm kurumların temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu toplantıdaki amaçlarımızdan biri de AB proje ve programları uygulayan kuruluşlar arasındaki iş birliği ağını sürdürülebilir bir şekilde artırmak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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