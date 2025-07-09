Gaziantep Araban\'da İçme Suyu Şebekesi Yenileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi GASKİ Genel Müdürlüğü Araban ilçesinde içme suyu şebekesini baştan sona yenileme çalışmalarına başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi merkezine sağlıklı temiz içme suyu sağlamak amacıyla ilçe merkezinin tamamında 33 bin metre yeni boru hattı yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje çalışmasıyla, ilçenin içme suyu şebekesinin baştan sona yenileyerek su kaynakları daha verimli kullanılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapımı sağlanan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, sağlanan içme suyu ile tüm altyapı hizmetlerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, GASKİ Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP