Gaziantep Araban\'da okul çevrelerinde trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı

Gaziantep Araban'da okul çevrelerinde trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Araban'daki okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı. Kaymakamlık, ekiplerin okul giriş çıkışlarında görevde olduğunu ve çocukların huzur içinde eğitimine devam etmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Gaziantep'in Araban ilçesindeki okulların çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı.
Araban ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Okullarımızda güvenlik tedbirleri artırıldı. Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın huzur içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için ekiplerimiz okul giriş ve çıkışlarında görev başında. Güvenli eğitim, güvenli gelecek" dedi.
Kaynak: İHA
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