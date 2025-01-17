Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Çocukların Sosyalleşmesine Destek Oluyor - Son Dakika
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Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Çocukların Sosyalleşmesine Destek Oluyor

Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Çocukların Sosyalleşmesine Destek Oluyor

Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla açıldı. Kütüphane, düzenlenen etkinliklerle ebeveynlerin tercihi haline geldi. Yaklaşık 170 bin kişiye hizmet veren kütüphane, yakında geleneksel Bebek Emekleme Yarışması da düzenleyecek.

17.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaş arası çocukların sosyalleşme, akran iletişimi ve kişisel gelişimini desteklediği için doktorların önerisiyle ebeveynlerin tercihi haline geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 20 Mart 2024 tarihinde hizmete giren Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaş grubu binlerce bebek ve çocuğun uğrak noktası oldu. Yaklaşık bir yıllık sürede duyu bütünleme, yaşam becerileri ve sanat atölyeleri gibi toplam bin 763 etkinlik düzenlenen kütüphane, 81 bin 77 yetişkin ve 82 bin 736 bebek ve çocuktan oluşan toplam 163 bin 813 ziyaretçiyi ağırladı.

Her bir atölyenin 40 dakika sürdüğü bu eğitici ve keyifli etkinliklere katılmak isteyen ebeveynler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kbr.gaziantep.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilirler.

Bebek emekleme yarışması geleneksel hale geliyor

Yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen kütüphane, artık geleneksel hale gelmesi planlanan Bebek Emekleme Yarışması'na hazırlanıyor. 18 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak yarışma, iki kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya, 6-9 ay ve 10-13 ay arası bebekler katılabilecek. Dereceye giren ilk üç bebeğe başarı belgesi verilirken, birinciye özel bir hediye takdim edilecek.

Gaziantep Bebek Kütüphanesi Sorumlusu Gülşah Özer, merkezin iki kattan oluştuğunu ve beş atölye, bir emzirme odası, bir bebek bakım odası ve geniş bir kütüphane alanının bulunduğunu anlattı. Özer, "Bugüne kadar kütüphanemiz yaklaşık 170 bin kişiye hizmet verdi. Çocuklar için sosyal becerilerini geliştiren, ince ve kaba motor gelişimini destekleyen, dil öğrenimi ve kitap sevgisi kazandıran etkinlikler sunuyoruz. Çocuklar erken yaşta akranlarıyla iletişim kurmayı öğreniyor ve eğitici masallarla vakit geçiriyor. Doktorlar ve pedagoglar da kütüphanemizi ebeveynlere tavsiye ediyor. Çünkü burası çocukların hem gelişimini destekliyor hem de aileler için bilinçli bir ortam sağlıyor. Kütüphanemiz haftanın 6 günü (Pazartesi hariç), sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ebeveynler, çocuklarının yaş ve beceri düzeyine uygun atölye ve etkinlikler için randevu sistemiyle kayıt oluşturuyor" dedi.

"Bebekler hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçiriyor"

Kütüphanede sunulan hizmetlerin, çocukların gündelik yaşamlarında akranlarıyla daha kolay sosyalleşmelerine ve paylaşım reflekslerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu ifade eden Bebek Kütüphanesi Sorumlusu Gülşah Görmez, "Birçok pedagog, ailelere merkezimizden hizmet almalarını öneriyor. Burada bebek ve çocuklar, hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Gamze Baskın, kızı Ada ile yaklaşık 4 aydır Bebek Kütüphanesi'ne geldiklerini belirterek, "Merkez ile sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Buradaki faaliyetlerden ve kütüphaneden oldukça memnunuz, herkese de tavsiye ederim. Burada sunulan hizmetler beş yaşına kadar devam ediyor. Biz de bu süreçte düzenli olarak katılım sağlamayı planlıyoruz. Özellikle çocuğumun el becerileri ve gelişimi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gülbeyaz Özdemir ise torunuyla ilk kez Bebek Kütüphanesi'ne geldiklerini vurgulayarak, "İnternet üzerinden burayı merkezi öğrendik ve gelip denemek istedik. Çocuklar için oyun oynayarak öğrenme fırsatı sunması çok etkileyici. Buradaki oyuncaklar ve etkinlikler torunumun ilgisini çekti. Bundan sonra her hafta gelmeyi planlıyoruz. Bu tarz projelerin Gaziantep'te daha fazla yaygınlaşmasını isterim. Herkesin kolayca ulaşabileceği yerler olursa daha çok kişi faydalanabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Çocukların Sosyalleşmesine Destek Oluyor - Son Dakika

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