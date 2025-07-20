Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Şampiyonu Öğrencileri Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YKS-2025 Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven ile LGS-2025 Türkiye birincisi olan kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'i evlerinde ziyaret ederek tebrik etti. Şahin, Türkiye birincisi ağabey-kardeşi başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT-AYT Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven ile LGS Türkiye birincisi kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Fatma Şahin, Türkiye birinciliği başarısı gösteren ağabey ve kardeşi tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Şahin, anne Öznur ve baba Mehmet Kamil Özyurtseven'e de tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Nizipli Aleyna Nur Kurt ve ailesini de ziyaret ederek tebrik etti. Şahin, ziyaretlerde sırasında Gaziantep'in eğitim şehri olması hedefiyle çalıştıklarını ve meyveleri bu sınav döneminde aldıklarını dile getirdi.

Şahin'e Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılıç ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de eşlik etti. - GAZİANTEP