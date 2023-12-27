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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan hizmetleri değerlendirdi. Şahin, içme suyu temini, ulaşım, barınma, eğitim destekleri gibi projeler hakkında bilgi verdi ve Kılavuzlu Barajı'na güneş enerjisi santrali kurulacağını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı
27.12.2023 - 17:10,
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde talepleri ve sorunları dinleyip, ilçelere götürülen projeler hakkında sunum yaptı.

Başkan Fatma Şahin yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerini işaret ederek, "Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşayabiliyoruz" diyerek, "Depremlerin ardından yaklaşık 1 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinden on yıl yaşlandım. Sizin de her birinizin benzer şeyler yaşadığına eminim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizdeki her bir kişi kentimizin ihtiyaçlarını karşılamak olsun, yardımına koşmak olsun 7/24 çalıştı. Bu özveriyle de ilçelerimize dönük hassasiyetle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Klavuzlu Barajı GES projesi ile sulama sistemine entegre edilecek"

Konuşmasının ardından son bir yıl içerisinde depremden etkilenen ilçelere yapılan hizmetlere ilişkin sunum yapan Başkan Şahin, içme suyu temini, ulaşım, barınma, eğitim destekleri, beyaz masa ve sosyal marketler gibi projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Şahin, tarım konusunda yapılan fide, fidan alet ekipman desteklerini detaylı olarak anlatıp Kılavuzlu Barajı için de güneş enerjisi santrali kurulacağını ve sulama sistemine entegre edileceğini söyledi.

Toplantılarda Vali Yardımcısı Sedat Sezik, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve muhtarlar bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgelerinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
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