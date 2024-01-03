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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya kullanımında üçüncü oldu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya kullanımında üçüncü oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan sosyal medya kullanım performans analizine göre aralık ayında Büyükşehir Belediye Başkanları arasında üçüncü sırada yer aldı. Şahin'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, beğeni, yorum, tekrar paylaşım ve içerik paylaşım sayılarına göre 29 milyon 483 bin 860 etkileşim sayısıyla üçüncü sıraya yerleşti. İsrail'i boykot amacıyla yapılan bir paylaşım ise Şahin'in en çok etkileşim alan içeriği oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya kullanımında üçüncü oldu
03.01.2024 - 09:35,
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, resmi sosyal medya hesaplarında aralık ayında, sosyal medya kullanım performans analizine göre Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde üçüncü oldu.

Yapılan sosyal medya kullanım performans analizine göre sosyal medya hesaplarının paylaşımlarına gelen beğeni, yorum, tekrar paylaşım ve içerik paylaşım sayılarının istatistiklerine göre aralık ayında üçüncü olan Başkan Şahin, 29 milyon 483 bin 860 etkileşim sayısı ile bu sıralamaya girdi.

Facebook analizinde ise 4 milyon 870 bin 415 etkileşimle ikinci sırada yer alan Şahin'in sosyal medya hesabı, X analizinde etkileşime göre sıralamada 2 milyon 507 bin 16, görüntülemelere göre sıralamada 25 milyon 374 bin 743 etkileşimle beşinci sırada bulunuyor.

Şahin yapılan İnstagram analizlerinde 22 milyon 87 bin 886 etkileşim ve Youtube'da 18 bin 543 etkileşimle aralık ayının en çok paylaşım yapan üçüncü belediye başkanı oldu.

Öte yandan raporlamada Başkan Fatma Şahin'in sosyal medya hesaplarında en çok etkileşim alan içeriği ise İsrail'i boykot amacıyla İsrail menşeli ürünlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm tesislerde ve sosyal marketlerde satışının yasaklandığını duyurduğu paylaşım oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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