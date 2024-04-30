Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, emeğe saygı duyduklarını ve emekçilerin daha iyi yaşam şartlarına ulaşmaları için çaba gösterdiklerini belirtti.

30.04.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunarak, "Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam şartlarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Şahin, "Tarım ve sanayi şehri olan Gaziantep'te emekçi kardeşlerimizin her birini bu büyük ailenin bir parçası olarak görüyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Her biriniz bizler için çok önemlisiniz. 15 yıl Gaziantep OSB'de çalışan bir emekçi olarak işçilerimizin, emekçilerimizin duygularını çok iyi anlıyorum. Bu güzel şehri verimli kılan, Türkiye ihracatındaki payının artmasındaki en önemli etken işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. İyi ki varlar. Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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