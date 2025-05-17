Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den 19 Mayıs Mesajı

Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlere hitap ederek, bağımsızlık mücadelesinin önemini ve gençliğin ülke geleceğindeki rolünü vurguladı.

17.05.2025 13:29  Güncelleme: 13:31
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 19 Mayıs 1919 gününün, işgalci güçlere karşı başkaldırının başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm!" sloganıyla millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği büyük gün olduğu belirtti.

Milletimizin umudu olarak Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 106'ıncı yıl dönümünü idrak ederken, aziz milletimizin her bir ferdinin, bu vatanın bizlere şanlı ecdadımızın bir emaneti olduğunun şuuru içinde olduğunu vurgulayarak, "Sevgili Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Bir ülkenin varlığında genç neslin ne derece önemli olduğunu bize bir kez daha coşku ile hatırlatıyor. Bu ülkenin dününde, bugününde ve istikbalinde sizlerin her birinizin enerji dolu, olumlu, hevesli, heyecanlı, yeniliklerin farkında, inançlı ve mücadeleci karakterlerinin izleri var. Siz her biriniz bir başka güzelliğe ilham olduğunuz kadar, o güzelliğin hayata geçmesi için de yol arkadaşımız, iş ortağımız, fikir kaynağımızsınız. Ömür boyu öğrenerek devam ettiğimiz bu dünya yolunda gençler kadar genç kalabilen, hayatın akışına ritmine uyum sağlamış her bir bireyin de bayramıdır bugün" dedi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"

Şahin, "Ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizle yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, değerlerini korumasının, rekabet gücünü korumasının, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi sizsiniz. Tarihimize bu nedenle dikkatle bakmanız gerekiyor. Orada hepimiz için sayısız dersler var. Hepimiz kendi yerel tarihlerimizi yazmamızın ötesinde bu ülke için de bir tarihi yeniden yazıyoruz. Toprağımızla, bayrağımızla, ekonomimizle, sanayimizle, tarımınızla her an tarihin şahitleriyiz. Bu değerlerin her biri sizin, sizin devam ettireceğiniz nesillerin. Bu nedenle 19 Mayıs ruhunu her anlamda özümsemeli, anlamalı, anlatmalısınız. Biz de bu nedenle bu şehri spor şehri yapmak, gençlik şehri yapmak adına gayret içindeyiz. Her birinizin güzel gözlerinde bu ışığı gören öncelikle bir anne, çeşitli görevlerin emanetçisi, bir yönetici, bu gazi şehrin emini olarak sizlere güveniyor, her bir başarınızla gururlanıyor, bu millet için hayırlı her bir fikrinize sahip çıkmaya çalışıyorum. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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