Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 23 Nisan Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den 23 Nisan Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocukların geleceğin teminatı olduğunu ve bağımsızlık ruhunun çocuklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

22.04.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şahin mesajında, meclisin kuruluşunun, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğin timsali, özgürlüğün de güvencesi olduğunu vurguladı.

Çocukların, dünyanın geleceği ve teminatı olarak yaşanan acıları sona erdirecek, her yerde barışın ve kardeşliğin tohumlarını ekecek umutlar olduğunu belirten Başkan Şahin, mesajında ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 105 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesinin, bağımsız bir ülkenin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak yetişen çocuklara bıraktığı en önemli miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Şahin, çocuklara yönelik mesajında, "Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Sizlere hediye edilen bugün, özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisini açarak egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktası olan bugünü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir.

Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir. Bugün dünyada her türlü zulümden en çok etkilenen masum çocuklar olmuştur. Tüm dünya çocuklarının barış ikliminde, güvende, sağlıklı yaşam koşullarında yaşamını sürdürmesi için 23 Nisan emsal bir gün olarak güçlü Türkiye'nin sahip olduğu çok büyük bir değerdir. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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