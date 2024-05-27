Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu\'nu ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir kez daha 'Yerlere çöp atma' dedi. Çevre temizliğinin geleceğe daha iyi bir Gaziantep bırakmak olduğu bilincinin aşılanması amacıyla yeni haftaya çocuklarla merhaba diyen Başkan Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

27.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni haftanın ilk ders günü Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir kez daha "Yerlere çöp atma" dedi.

Çevre temizliğinin geleceğe daha iyi bir Gaziantep bırakmak olduğu bilincinin aşılanması amacıyla yeni haftaya çocuklarla merhaba diyen Başkan Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde çocuklarla İstiklal Marşı Başkan Fatma Şahin, sonrasında çocuklarla beraber Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun oynadığı Atma Tiyatro Oyunu'nu izledi.

Sokakların temiz tutulması ve çöplerin yerlere atılmaması için hazırlanan "Atma" Projesi'nin pilot ili olan Gaziantep'te toplumun her yaş grubunun bilinçlenmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen tiyatro oyununda doğanın korunması ve zarar görmemesi için hazırlanan tiyatro oyununda öğrencilerle iletişime geçerek bilinçlendiriyor.

Beyaz bayrak alan okulun talebini büyükşehir yerine getirecek

Başkan Fatma Şahin, ziyareti sonrası öğrencilerle yaptığı konuşmada okulun beyaz bayrak alması halinde istekleri olan bisikletlerin hediye edileceğinin sözünü verdi. Fatma Şahin ayrıca okulların müdürleriyle iletişim halinde olacaklarını, beyaz bayrak almaları halinde okulların taleplerine göre ödül vereceklerini söyledi.

Hasta olmamamızın önleyici tedbiri ortak gezegenimizi temiz tutmak

Tiyatro oyunu sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin, öğrencilerimizin mutluluğunun çok önemli olduğunu, Gazi şehrin eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Hedeflerimiz için önce çevreye duyarlı bir Gaziantep olmamız gerekiyor. Bu yüzden de kirletmememiz gerekiyor. Bunun da en kolay formülü elindeki çöpü yere atmama. Çok basit. Eve gidince buradaki çocuklarımız kardeşlerine ailesine doğayı kirletmemenin önemini anlatacaktır. Attığımız çöpler, bir kazaya neden olabilir, hayvanların bunları yemesiyle hasta edebilir, denizlerdeki mercanları yok ediyor, havayı, suyu ve toprağı kirletiyor. Hasta olmamamızın önleyici tedbiri ortak gezegenimizi temiz tutmak" dedi.

Ziyarette ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'de, öğrencilere çevre temizliğinin önemi hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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