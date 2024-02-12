Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali Devrini Konuştu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali Devrini Konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali Devrini Konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı'nda, İslahiye İlçesi'ndeki Güneş Enerji Santrali'nin devri görüşüldü. Başkan Fatma Şahin'e protokol imzası yetkisi verildi.

12.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde, Başkan Fatma Şahin tarafından toplantı da gündem maddesi olan Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında İslahiye İlçesi, Beyler Mahallesinde yer alan 5000 KW AC güçteki Güneş Enerji Santralinin devri yer aldı.

Oy birliğiyle meclis kararından geçen madde de protokol imzası için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verildi.

"Çiftçimizin elektrik maliyeti düşürülecek"

Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Şahin, bölge açısından enerji maliyetleri ve ihtiyacın önemine değindi. Yeşil Şehir Gaziantep'te bu çalışma ile çiftçinin de rahatlayacağını belirterek"Barak sulaması ile ilgili kısımda pompajlı olan yerlerde güneş enerjisi ihtiyacı oluşmuştu. Biz Enerji A.Ş'yi kurmuştuk. Enerji A.Ş. üzerinden bunu yaptık. Şimdi kaynak gelmesi ile ilgili yeterince hızlı gelmediği yönünde bir kanaatimiz oluşunca da bu devri biz alalım 5 bin KW güneş enerjisini biz çalıştıralım istedik. Böylece çiftçimizin elektrik maliyeti düşürülecek. Yatırımlarda döngü açısından önemli bir çalışmayı da yapmış olacağız. Bölge açısından çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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