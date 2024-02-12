Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali Devrini Konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde, Başkan Fatma Şahin tarafından toplantı da gündem maddesi olan Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında İslahiye İlçesi, Beyler Mahallesinde yer alan 5000 KW AC güçteki Güneş Enerji Santralinin devri yer aldı.
Oy birliğiyle meclis kararından geçen madde de protokol imzası için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verildi.
"Çiftçimizin elektrik maliyeti düşürülecek"
Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Şahin, bölge açısından enerji maliyetleri ve ihtiyacın önemine değindi. Yeşil Şehir Gaziantep'te bu çalışma ile çiftçinin de rahatlayacağını belirterek"Barak sulaması ile ilgili kısımda pompajlı olan yerlerde güneş enerjisi ihtiyacı oluşmuştu. Biz Enerji A.Ş'yi kurmuştuk. Enerji A.Ş. üzerinden bunu yaptık. Şimdi kaynak gelmesi ile ilgili yeterince hızlı gelmediği yönünde bir kanaatimiz oluşunca da bu devri biz alalım 5 bin KW güneş enerjisini biz çalıştıralım istedik. Böylece çiftçimizin elektrik maliyeti düşürülecek. Yatırımlarda döngü açısından önemli bir çalışmayı da yapmış olacağız. Bölge açısından çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali Devrini Konuştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?