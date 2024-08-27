Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haberi Yalanladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haberi Yalanladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bir gazetede yayımlanan haberin asılsız olduğunu belirterek yazılı açıklamada bulundu. Belediye, haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

27.08.2024 11:52
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bir gazetede yayımlanan haberin asılsız olduğunu belirterek yazılı açıklamada bulundu.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, bir gazetede bugün yayımlanan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki iddialara dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Haberde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılına ait hesaplarının Sayıştay tarafından incelendiği, 1 milyon 681 bin TL'lik kamu zararının işçilerden haksız bir şekilde tahsil edildiği iddia edilmektedir. Ancak, bu iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Gerçek şu şekildedir: Sayıştay, yemek yardımı olarak memurlara fazladan verilen miktarın geri alınmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, o dönemde bu yardımdan faydalanan kişilerin maaşlarından fazla yapılan ödemeler kesinti yapılarak tahsilat gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu durumda olan Yaklaşık bin'e yakın memurdan (Haberde yanlış bir şekilde işçi olarak bahsedilmiştir) 40 kişi bu kesintiye itiraz ederek dava açmıştır. Geriye kalan memurların tamamı ise geri ödemelerini gerçekleştirmiştir. Açılan davalarda mahkeme, kesinti yapılmasının hukuka uygun olduğuna, ancak kesintinin resen değil de tebligat sonrası yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir. Bu aşamadan sonra belediyemizce mahkeme kararları gereğince ilgililere tebligat yapılmak suretiyle tahsilat işlemlerine başlanmış olup, bu süreçte kamu zararı olarak belirlenen miktarın yaklaşık yüzde 98 i tahsil edilmiştir. Haberde bahsedilen davalar 2022-2023 yıllarında açılan davalar olup, bu konuda yeni tarihli açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu açıklamanın dikkate alınması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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