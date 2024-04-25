Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İskenderun'un altyapı çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İskenderun'un altyapı çalışmalarına destek veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İskenderun\'un altyapı çalışmalarına destek veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, deprem sonucunda ciddi hasar gören İskenderun'un altyapı çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 10 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, İskenderun'un altyapı ve üstyapı sürecindeki mesaisine hem teknik açıdan destek veriyor hem de personel takviyesinde bulunup sürecin hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

25.04.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, deprem sonucunda ciddi hasar gören İskenderun'un altyapı çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 10 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Hatay'ın İskenderun ilçesinde normalleşme sürecini hızlandırmak ve kentin daha yaşanabilir bir ortama kavuşmasını sağlamak için harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir, İskenderun'un altyapı ve üstyapı sürecindeki mesaisine hem teknik açıdan destek veriyor hem de personel takviyesinde bulunup sürecin hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

Gaski ilçedeki atıksu sorununu çözdü

"Asrın Felaketi" olarak tanımlanan 6 Şubat depremleri dolayısıyla altyapıda hayati öneme sahip olan atıksu çalışmalarına Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleriyle destek olup iyileştirme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleriyle de ilçedeki teknik desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi, ilçeye ziyarette bulunup İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve ekibiyle saha gezisi ve istişare toplantılarına katıldı. Bölgenin eksikleri ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi alınarak yeni destekler konusunda talepler dinlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İskenderun'un altyapı çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika

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