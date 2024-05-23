Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere deneme sınavları düzenliyor. Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber, deneme sınavlarından yararlanan okulları ziyaret etti.

23.05.2024 20:21
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Büyükşehir LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere deneme sınavları düzenliyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için yaptığı deneme sınavlarından yararlanan okulları Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ziyaret etti.

Lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin kendilerini denemesi, ölçümlemesi, sınav stresinin azalması ve eksikliklerini görmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deneme sınavları kent genelinde ve ilçelerde bulunan ortaokul ve lisede yapılıyor. Deneme sınavlarından yararlanan okulları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile ziyaret etti yaklaşan sınavlar için başarılar diledi.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Gülşen Batar Anadolu Lisesi'ne yapılan ziyaretlerde Başkan Şahin ve Vali Çeber, öğrencilerle sohbet etti. Gaziantep'in eğitimde her geçen yıl üstüne koyarak aldığı başarılara vurgu yapan protokol yeni sınav dönemine hazırlanan öğrencilerin yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği ile Gazi şehir genelinde 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapıyor. Bu yıl Büyükşehir, 8'inci sınıflara LGS'ye yönelik 47 bin 485 öğrenciye, 12'inci sınıflara ise hazırlandıkları YKS'ye yönelik Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı ve Yabancı Dil Testi alanlarında sınava girecek 33 bin 200 öğrenci için deneme sınavı yaptı.

"Her geçen yıl bireysel ve şehir başarımız yükseliyor"

Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı açıklamada öğrencilerin deneme sınavlarının faydalı olduğunu görmenin en önemli şey olduğunu dile getirerek, "Sağ olsun müdürlerimiz bu yapılan çalışma ve ölçümlemenin sizi eksiğiniz görmede doğru yöntem olduğunu bize söyleyince bunun devamını yaptık. Ölçümlemenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Gaziantep'i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri yapacağız. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Bu topyekün bir seferberlik ve inanmışlık. Aşkla mücadele etme. Her geçen yıl bireysel ve şehir başarımız yükseliyor. Bizde bundan çok memnun oluyoruz. Bu Türkiye Yüzyılı belediyeciliği. Sizleri geleceğe hazırlamamız, her türlü fırsatı vermemiz gerek" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise öğrencilere başarılar diledi. Konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin'in önemli bir hizmet yaptığını vurgulayarak, bu sene sınava giren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor - Son Dakika

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