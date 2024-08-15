Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Düzenliyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla ebeveynler ve çocuklar için eğitim ve atölye çalışmaları düzenliyor. "Pusulam Annem" projesi ile ebeveynlere yönelik eğitimler dikkat çekerken, çocuklar için düzenlenen beslenme etkinlikleri de büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Pusulam Annem" projesi, annelere yönelik eğitim ve atölye çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu hafta, Güvenevler Halil Karaduman Eğitim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Anne Atölyeleri"nde, Gaziantep Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim alan anneler, çocuklarının sağlıklı büyüme ve gelişimi için dengeli beslenmenin önemini öğrendi.

Atölyelerin ilk bölümünde diyetisyenler, annelere çocuklarının beslenme düzeninde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı. Süt, et, sebze ve meyve gibi besin gruplarının çocukların sağlıklı gelişimi üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, psikologlar tarafından çocuklarda sınır koyma ve güvenli bağlanma süreçlerinin önemi üzerinde duruldu. Anneler, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma yöntemleri ve disiplin süreçlerinde izlenecek adımlar hakkında bilgi edindi.

"Pusulam Annem" projesi, ebeveynlere verimli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunarken, aynı zamanda aile içi ilişkilerin güçlendirilmesini hedefliyor. Anneler, bu eğitimlerle çocuklarının gelişimi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanma şansı elde ediyor.

Gaziantep botanik bahçesi'nde miniklere sağlıklı beslenme eğitimi

"Pusulam Annem" projesiyle annelerin bilinçlenmesi sağlanırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik sağlıklı beslenme eğitimlerine de devam ediyor. Gaziantep Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, diyetisyenler çocuklara eğlenceli aktivitelerle sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Minikler, besin gruplarını tanıyarak dengeli bir tabak oluşturmanın yollarını öğrendi.

Diyetisyenler, çocuklara hem bedenlerini hem de zihinlerini beslemenin yollarını öğretirken, özellikle obezitenin dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu haline geldiği bu dönemde, sağlıklı beslenme bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Etkinlikte, çocukların ailelerine de sağlıklı beslenme konusunda rehberlik edecek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, "Pusulam Annem" projesi ve çocuklara yönelik eğitimlerle, sağlıklı bir toplum inşa etmek adına önemli adımlar atıyor. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesiyle başlayan bu süreç, çocukların sağlıklı alışkanlıklar kazanmasıyla pekiştiriliyor. Projeler, önümüzdeki haftalarda da farklı noktalarda devam edecek, böylece toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor. - GAZİANTEP