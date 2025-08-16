Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin, sosyal medya performansıyla sosyal medya analiz raporlarında ilk sırada yer aldılar.

BoomSocial tarafından yapılan analizlerde sosyal medya etkileşiminde zirvesini koruyan Gaziantep, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan, takipçi geri dönüşleri ve içerik başarısı açısından büyükşehirler ve belediye başkanları arasında en üst sırada yer aldı.

Fatma şahin'in sosyal medyada aktifliği devam ediyor

Büyükşehir belediye başkanları arasında yapılan sıralamada, Fatma Şahin toplam 544 bin 574 etkileşimle en çok etkileşimle birinci sıraya yerleşti. Facebook, X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarında aktif paylaşımlar yaparak geniş bir kitleye ulaşan Şahin, özellikle Instagram'da 248 bin 384 etkileşim alarak dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanım Performans Analizine göre Başkan Fatma Şahin'in en çok ilgi gören paylaşımlarından biri, Facebook sosyal medya uygulamasında 39 bin 652 beğeni bin 84 yorum ile en çok alanlardan biri oldu.

Büyükşehir belediyeleri arasında yapılan sosyal medya performans analizine göre ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 176 bin 27 toplam etkileşimle Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri içinde ilk sırada yer aldı. Belediyenin özellikle Instagram'da 119 bin 436 etkileşimle en çok etkileşim alan belediye oldu.

En dikkat çeken içeriklerden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnstagram sosyal medya uygulamasındaki Gaziantep'i anlatan tanıtım videosu 8 bin 815 beğeni ve 50 yorum alan bu gönderi, Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek etkileşim oranına ulaşarak Gaziantep'in dijital alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. - GAZİANTEP