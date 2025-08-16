Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede
16.08.2025 13:52  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya analizlerinde en yüksek etkileşimi yakalayarak Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri arasında birinci sıraya yerleşti. Başkan Fatma Şahin'in sosyal medya etkinlikleri dikkat çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin, sosyal medya performansıyla sosyal medya analiz raporlarında ilk sırada yer aldılar.

BoomSocial tarafından yapılan analizlerde sosyal medya etkileşiminde zirvesini koruyan Gaziantep, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan, takipçi geri dönüşleri ve içerik başarısı açısından büyükşehirler ve belediye başkanları arasında en üst sırada yer aldı.

Fatma şahin'in sosyal medyada aktifliği devam ediyor

Büyükşehir belediye başkanları arasında yapılan sıralamada, Fatma Şahin toplam 544 bin 574 etkileşimle en çok etkileşimle birinci sıraya yerleşti. Facebook, X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarında aktif paylaşımlar yaparak geniş bir kitleye ulaşan Şahin, özellikle Instagram'da 248 bin 384 etkileşim alarak dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanım Performans Analizine göre Başkan Fatma Şahin'in en çok ilgi gören paylaşımlarından biri, Facebook sosyal medya uygulamasında 39 bin 652 beğeni bin 84 yorum ile en çok alanlardan biri oldu.

Büyükşehir belediyeleri arasında yapılan sosyal medya performans analizine göre ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 176 bin 27 toplam etkileşimle Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri içinde ilk sırada yer aldı. Belediyenin özellikle Instagram'da 119 bin 436 etkileşimle en çok etkileşim alan belediye oldu.

En dikkat çeken içeriklerden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnstagram sosyal medya uygulamasındaki Gaziantep'i anlatan tanıtım videosu 8 bin 815 beğeni ve 50 yorum alan bu gönderi, Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek etkileşim oranına ulaşarak Gaziantep'in dijital alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Fatma Şahin, gaziantep, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:55:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Performansında Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.