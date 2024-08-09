Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Spor Şenlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Spor Şenlikleri Düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Spor Şenlikleri Düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde düzenlediği mahalle spor şenlikleri ile on binlerce öğrenciyi oyun ve sporla buluşturuyor. Etkinlikler, geniş bir yelpazede spor ve oyun seçenekleri sunuyor ve tüm aile üyelerine yönelik çeşitli aktiviteler içeriyor. Şenlikler, Gaziantep'in tüm ilçeleri ve merkez mahallelerinde devam edecek.

09.08.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde düzenlediği mahalle spor şenlikleri ile on binlerce öğrenciyi oyun ve sporla buluşturuyor. 14 farklı noktada planlanan etkinlikler, 20 binin üzerinde spor tutkununu ağırlamayı hedefliyor.

"Her yaşta, herkes için, her yerde spor" mottosuyla gerçekleştirilen şenlikler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başladı. Şenlikler, yaz tatili süresince Gaziantep'in tüm ilçeleri ve merkez mahallelerinde devam edecek. Bu etkinlikler, hem çocukların hem de ailelerin yaz tatilini eğlenceli ve aktif bir şekilde geçirmelerini amaçlıyor.

Etkinlikler, geniş bir yelpazede spor ve oyun seçenekleri sunuyor. Yüzme havuzu kulvarlarında serbest yüzme yarışları, sutopu müsabakaları ve çeşitli renkli yarışmalar düzenleniyor. Mahalle sokaklarında ise geçmişten günümüze keyifle oynanan geleneksel çocuk oyunları, tematik sportif beceri koordinasyon parkurları ve ödüllü yarışmalar yer alıyor. Çocuklar, akıl-zeka oyunları, satranç ve yüz boyama etkinlikleriyle de eğlenme fırsatı bulacak. Ayrıca, anne-çocuk ve baba-çocuk etkinlikleri, aile içi bağları güçlendirmeyi ve ebeveynlerle çocuklar arasında kaliteli zaman geçirmeyi teşvik ediyor. Şenlikler, sadece çocuklara değil, tüm aile üyelerine yönelik çeşitli aktiviteler sunarak toplumsal dayanışmayı ve eğlenceli vakit geçirmeyi teşvik ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamlı etkinlik programı, yaz tatilinde sporu ve eğlenceyi bir araya getirerek, şehirde pozitif bir atmosfer oluşturmayı ve geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Spor Şenlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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