Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Bayramda 150 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Bayramda 150 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin ziyaretçi ile rekor kırarak Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma unvanını pekiştirdi. Ziyaretçiler, parkta 380 farklı türden hayvanı görme imkanı buldu.

07.04.2025 12:59  Güncelleme: 13:08
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayramda 150 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

GAZİANTEP - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde ailelerin, gençlerin ve doğaseverlerin buluşma noktası haline gelerek 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatili süresince dikkat çekici bir ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük tatil döneminde, geniş alanı ve 380 farklı türden 8 bin hayvanıyla park, hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen ailelerin hem de gençlerin gözdesi oldu.

9 günlük tatilde 150 bin ziyaretçi

Parkta, bayramın ilk günlerinde 55 bin ziyaretçi ağırlanırken, sonraki günlerde aileler, çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisiyle toplamda 150 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, boz ayı, deve kuşu, zebra, maymun ve flamingo gibi hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

"Yoğun dönemlerde ziyaretçi sayısı 20 bine ulaşıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9 günlük bayram tatilinde 100 binleri aşan ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek, "En büyük hayalimizdi 100 binleri konuşmak. Doğal Yaşam Parkı, yılda yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, özellikle yoğun dönemlerde günlük ziyaretçi sayısı 20 bine ulaşıyor. Bu sayının yükselmesi için de gelen misafirlerin yeniden parkımıza ziyaretini sağlamak gerekiyor. Gaziantep, hayvan dostu bir şehir. Bu parkımızda hayvanlarımız için doğal yaşam oluşturuyoruz. Dolayısıyla hayvanlarımız burada çok mutlu" dedi.

Bayram tatilinde müzeleri 65 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi'nin interaktif özelliği ile öne çıkan ve şehrin tarihine ışık tutan müzeleri, Ramazan Bayramı tatilinde yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 9 günlük bayram tatili boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin müzelerini 65 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Bayramda 150 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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