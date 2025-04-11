Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Projeler: Afrika Savanı ve Yırtıcı Adası - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Projeler: Afrika Savanı ve Yırtıcı Adası

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'na Yeni Projeler: Afrika Savanı ve Yırtıcı Adası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Yaşam Parkı'nda 2025 yılına kadar 'Afrika Savanı' ve 'Yırtıcı Adası' projelerinin hayata geçeceğini açıkladı. Yeni projelerle, ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunulacak.

11.04.2025 13:45  Güncelleme: 13:50
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin gözde mekanlarından biri olan Doğal Yaşam Parkı'nda 2025 yılı sona ermeden "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projelerinin hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yeni projeleriyle ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, toplamda bir milyon metrekarelik devasa alana yayılan park içerisinde, Afrika kökenli türler için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak. Gerçek savan koşullarına yakın bir ortamın hedeflendiği bu alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür bir arada, doğal etkileşim içinde yaşayabilecek.

Alan, doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak şekilde tasarlanacak. Hayvanların sosyal davranışlarını sürdürebilmeleri için etkileşimli alanlar oluşturulurken, her bir türün beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçları da uzman veterinerler ve bakıcılar tarafından titizlikle karşılanacak.

Yırtıcılar serbest, ziyaretçiler camın ardında

Doğal Yaşam Parkı'nda yine 6 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak "Yırtıcı Adası" projesiyle birlikte, aslanlar ve kaplanlar doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazide serbestçe dolaşabilecek. Yeşilliklerle çevrili, kayalık yükseltiler ve göletlerle zenginleştirilecek bu bölümde, ziyaretçiler geniş güvenlik camlarının ardından yırtıcıların gündelik yaşamlarına yakından tanıklık edebilecek. Fiziksel temasın tamamen engellendiği bu alanda, hayvanlarla göz göze gelinen anlar unutulmaz bir deneyim sunacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, "Yırtıcı Adası'nı hizmete hazır hale getirdiğimizde burada aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlarımızı serbest bırakacağız. İnsanların bu güçlü canlıları çok yakından görebileceği bir alan oluşturuyoruz. Bu bölümde aslanlar ve kaplanlar bir arada yaşayacak" dedi.

"Afrika'ya gitmeye gerek yok"

Afrika Savanı projesi hakkında da konuşan Şahin, "Zebra, zürafa, antilop ve deve kuşu gibi birçok türde hayvan burada yaşayacak. Bu projeler, dünyada ve ülkemizde sayılı alanlarda bulunuyor. Biz de bu özel merkezlerden biri olacağız. Şehrimizi hayvan dostu bir kent yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin'den yeni bir 23 Nisan müjdesi

Göreve geldikleri günden bu yana her 23 Nisan'da Doğal Yaşam Parkı'na yenilikler kazandırdıklarını hatırlatan Şahin, "Safari Park'ı açarak, birbirleriyle uyum içinde yaşayan hayvanları bir araya getirdik. İnsanlar bu alanda araçlarla gezinerek hayvanların doğal yaşamlarını gözlemleyebiliyor" dedi.

Bunun yanı sıra parkta 'Kelebek Bahçesi', 'Uğur Böceği Bahçesi' gibi çeşitli bölümleri 23 Nisan gibi anlamlı bir günde hizmete aldıklarını anımsatan Başkan Şahin, "Bu yıl da 23 Nisan'da parkımıza Koi balıkları için ayrı bir bölüm kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Projeler: Afrika Savanı ve Yırtıcı Adası - Son Dakika

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