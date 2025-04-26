Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumunda olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ocak ayından bu yana 2 buçuk milyon ziyaretçi gezdi.

Büyüklüğü, barındırdığı hayvan türleriyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bu yıl da ziyaretçi rekoru kırıyor. Geçen yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçinin gezdiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 2025 yılının ilk 4 ayında 2 buçuk milyon kişi ziyaret etti. Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin tercihleri arasında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ilk sırada yer aldı.

Ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı günlük 22 bin kişi ziyaret ediyor. 380 türden 8 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda açılan Tropikal Koi Parkı da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Her dönemde adeta ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılsonuna kadar yine 5 milyonu aşkın ziyaretçinin gezmesi hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı geçen yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçinin gezdiğini, bu yılda ocak ayından bu yana parkın ziyaretçi sayısının 2 buçuk milyona ulaştığını söyledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özsöyler, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahiptir. Yılda yaklaşık 5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Şu anda ise Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı günde yaklaşık 22 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle çevre illerden yoğun bir şekilde ziyaretçimiz geliyor. Çünkü ziyaretçilerimiz burayı çok merak ediyorlar. Ziyaretçilerimiz, özellikle de çocuk ziyaretçilerimiz kitaplarda, dergilerde, televizyonda gördükleri hayvanları burada bire bir canlı olarak görüyorlar ve hayvanları canlı olarak görmeleri çok hoşlarına gidiyor. Yakın zamanda Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yeni Tropikal Koi Parkı açtık. Tropikal Koi Parkı ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekti. Ziyaretçilerimiz Tropikal Koi Parkı'nda balıkları biberonla besliyorlar. Tropik Kelebek Merkezi ve Uğur Böceği Merkezi ziyaretçilerimizin çok hoşuna gidiyor. Ziyaretçilerimiz burada dolu dolu bir gün geçiriyorlar. Bundan dolayı herkesi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza bekliyoruz" dedi.

Özsöyler, özellikle de öğrencilerin kitaplarda ve televizyonlarda gördükleri hayvanları burada bire bir canlı olarak görmeye geldiğini belirtti.

Hafta sonu nedeniyle ailesiyle birlikte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezmeye geldiklerini belirten vatandaşlardan Süleyman Özaslan, "Burada değişik hayvanları gördük. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i tebrik ediyorum. Bir memleket için gerçekten hayvanat bahçesinin olması güzel ve her memlekette bu şansı yakalamaları zor. Bizimde böyle imkanımız var" şeklinde konuştu.

Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyarete geldiklerini belirten Muhittin Çelik de birçok hayvanı görme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiğini belirten Mehmet Şimşek ise, "Gayet güzel bir yer ve hep filmlerde, kitaplarda gördüğüm hayvanları burada canlı olarak görmek çok daha güzel. En çok ise maymunlar ilgimi çekti. Maymunları ve balıkları beğendim" diye konuştu. - GAZİANTEP