Gaziantep\'e 4 İnci Ödülü: Mutfak Sanatları Merkezi ve Rayiha Baharat Müzesi Başarı Elde Etti

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mutfak Sanatları Merkezi ve Rayiha Baharat Müzesi, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "İncili Gastronomi Rehberi"nde 4 İnci ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul'da düzenlenen törenle Türkiye'nin en seçkin lezzet duraklarının belirlendiği "İncili Gastronomi Rehberi" ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, 5 İnci'den 1 İnci'ye kadar sıralanarak sıra dışı deneyimden gitmeye değer mekanlara kadar farklı kategorilerde dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, yerel mutfağın tanıtımına öncülük eden iki önemli merkezi, Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) ve Rayiha Baharat Müzesi Rayiha Restoran, rehberde 4 İnci kategorisinde ödül aldı.

Mutfak Sanatları Merkezi, Gaziantep Mutfağı'nın köklü mirasını yaşatmak ve bu lezzetleri dünya mutfaklarıyla buluşturmayı amaçlıyor. MSM, yöresel tariflere sadık kalırken yenilikçi bir yaklaşımla geleneksel tatlara modern dokunuşlar ekliyor. Rayiha Restoran ise fine dining konseptiyle Gaziantep Mutfağı'nın farklı bir yüzünü ortaya koyuyor ve gastronomi meraklılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

"İncili Gastronomi Rehberi" ödülleri, Türkiye'de gastronomi standartlarını yükseltmek ve lezzet duraklarını uluslararası arenada tanıtmak amacıyla hazırlanıyor. 4 İnci kategorisinde ödüllendirilen mekanlar, "mükemmel" olarak tanımlanırken, rehberde 5 İnci "sıra dışı deneyim", 3 İnci "çok iyi", 2 İnci "iyi" ve 1 İnci "gitmeye değer" anlamına geliyor. - GAZİANTEP