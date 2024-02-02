Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı\'nda Acil Durum Hastanesi tamamlanıyor

Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çelik konstrüksiyon üzerine yapılan 72 yataklı Acil Durum Hastanesi tamamlanarak mart ayının sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hastaneler de zarar gördü. Yetkililerin çalışmaları sonucu 2023 Eylül ayında inşasına başlanan ve 40'a 40 çelik konstrüksiyon üzerine kolon, 30'a 30 kirişlerin bir birine bağlanmasıyla yapılan Nurdağı Acil Durum Hastanesi, 72 yataklı olup, 3 adet ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi ile hizmet verecek. 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde inşa edilen Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ederken, mart ayının sonlarına doğru bitirilmesi ve teslim edilmesi hedefleniyor.
"9 şiddetindeki depreme dayanıklı"
9 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu aktaran İnşaat Mühendisi Yavuz Sertan Yıldırım, çelik konstrüksiyonlu hastanenin mart ayında tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. Yıldırım, "9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde inşa edilen çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Acil Durum Hastanemiz 40'a 40 çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilmiş olup, 30'a 30 kirişlerin bağlanmasıyla yapılmaktadır. Toplamda 12 adet yatak yoğun bakımda olmak üzere toplam 72 yatak, 3 adet ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesiyle Nurdağı vatandaşlarına hizmet verecektir. 2023 Eylül ayında yapımına başladığımız hastanemiz mart ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor" dedi.
"Nurdağı vatandaşı hastaneye kavuşacağı için mutlu olacak"
Nurdağı'ndaki vatandaşların bu kapasitedeki hastaneye kavuşacakları için mutlu olacağını söyleyen İnşaat Mühendisi Yıldırım, "Burası 6 Şubat depremlerinden sonra Eylül ayında hızlı bir şekilde yapımına başlanan acil durum hastanesi, önceki hastanelere göre daha büyük. Nurdağı'ndaki vatandaşlar da bu kapasitedeki hastaneye kavuşacakları için mutlu olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP
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