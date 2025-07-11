Gaziantep\'e Modern Akıllı Meyve Sebze Hali Geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en gelişmiş ve modern Akıllı Meyve Sebze Hali'ni şehre kazandırıyor.

Gıda güvenliği ve mevsim şartlarından dolayı ürünlerin zarar görmemesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 450 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek "Akıllı Meyve Sebze Hali" için çalışmalarına başladı. Şehir merkezine 15 kilometre, Oğuzeli'ne 20 kilometre ve Nizip'e 48 kilometre uzaklıktaki yeni hal, sadece Gazi şehre değil bölgede bulunan diğer illere de kolay ulaşımla hizmet verebilecek.

Proje emsalleri incelenerek oluşturuldu

Toplam 466 iş yerinin yer alacağı tesis, soğuk hava depoları, akıllı sistemlerle donatılarak ürün kaybını engelleyecek, vatandaşların daha ucuza ve taze ürüne ulaşımını sağlayacak. Proje aşamasında farklı illerde bulunan haller incelenirken görünen olumsuzluklar raporlanarak çalışma şekillendirildi.

Emsallerinden farklı olarak aşırı kat yükseklikleri terk edilen tesiste ayrıca satış ve sergi koridoru ayrıştırılıp genişletildi. İki ana tip iş yeri oluşturulacak yeni hal çalışmasında esnaflar için satış hacmine göre imkanlar sunuldu.

Zengin donatı alanlarıyla yeni meyve sebze hali merkez haline gelecek

Proje tasarımında esnafların rahatlığı için her şey düşünüldü. İş yeri cepheleri aynı anda 3-4 tıra hizmet verecek şekilde genişletilirken, hal girişi çoklu araçların giriş çıkışına göre planlandı. Projede 4 şerit olarak bırakılan yollarla tıkanıklıkların önüne geçilirken otopark tasarımıyla hal içindeki trafik yükü hafifleyecek. Zengin sosyal donatıların planlamasıyla hal bölgesi yeni merkez haline gelecek. - GAZİANTEP