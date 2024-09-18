Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti\'nde Yeni Dönem

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Meral Ay başkanlığındaki Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 14 Eylül'de gerçekleştirilen olağan genel kurulu ile göreve gelen yeni yönetim kurulu, cemiyetin 55 yıllık tarihindeki ilk kadın başkan olarak tarihe geçen Meral Ay başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Yönetim kurulu toplantısında, Başkan Vekilliğine İsmail Şahin, Başkan Yardımcılığına Gülşah Sert, Genel Sekreterliğe Hasan Özkal, Saymanlığa ise Mustafa Osanmaz oybirliği ile seçildi.

Katılımcı ve şeffaf bir anlayış

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, yönetim kurulunun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, seçim sürecini değerlendirdi ve geleceğe dönük atılacak adımlar ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demokrasinin gereği olan seçimlerin geride kaldığını ifade eden Başkan Meral Ay, "Demokratik ve düzeyli bir seçim süreci geçirdik. Genel kurulumuza katılarak oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimler artık geride kaldı. Şimdi üyelerimizin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinci ile yeni dönemimizi başlatıyoruz. Katılımcı ve şeffaf bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

"Ekip çalışmasına önem vereceğiz"

Başkan Meral Ay, yeni dönemde de tıpkı İbrahim Ay'ın başkanlığındaki dönem gibi ülke çapında ses getirecek etkinlik ve projeleri hayata geçirmek istediklerini vurgulayarak, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilerin bir meslek örgütü olmasının yanında bir sivil toplum kuruluşudur. Bu bilinçle hareket ederek, bir taraftan meslektaşlarımızın hak ve hukukunu koruyan çalışmalar yaparken, diğer yandan da toplumsal konularda kamu yararını gözeterek hareket edeceğiz. Başarının ekip çalışması ile geleceğine inanıyoruz. Bu nedenle ekip çalışmasına önem vereceğiz. Yeni dönemdeki çalışmalarımıza tüm üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. Her zaman üyelerimizin yanında ve istişare halinde olacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin tam kadro olarak gerçekleşen ilk toplantısında, yönetim kurulu üyeleri de önümüzdeki dönemle ilgili düşüncelerini dile getirdiler ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular. - GAZİANTEP