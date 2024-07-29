Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali Başlıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, şehirde bulunan dernekler ve yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturacak "Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması" 1 Ağustos'ta sevilen sanatçı Sefo Konseri ile başlıyor.

Bu yıl 8'incisi 1-4 Ağustos tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenecek olan festival, çeşitli illerden gelerek Gazi şehre yerleşen, göç eden hemşehrilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımı amaçlanıyor. Festivale 48 dernek ve 8 kurum katılacak.

Sefo ve İhsan Güvenç ile festival renklenecek

Festivalin ilk günü 1 Ağustos'ta sevilen sanatçı Sefo, Festivaller Parkı'nda kurulacak sahnede hayranlarıyla buluşacak. 2 Ağustos'ta ise Gaziantepli ses sanatçısı İhsan Güvenç sahne alacak. Festivaller Parkı'nda dernekler için kurulacak çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken yöresel ürünler ve yemekler Gazianteplilerle buluşacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer aldığı yöresel oyunlarla renklenen festivalde yerel sanatçılar tarafından yöresel ezgileri içeren konserler de düzenlenecek. Ayrıca alanda festival boyunca kültür, sanat, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ile yöresel müzik de yapılması planlanıyor.

Festival boyunca şehre yerleşmiş kültürler bir araya gelerek farklı yöresel kültürleri tanıma, tanıtma fırsatı sunulacak, kentte yaşayan insanlarla birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğu arttıracak bir buluşma ortamı oluşturulacak. - GAZİANTEP