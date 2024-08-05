Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali\'nde Araban Firiği Pilavı İkramı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan 'Hemşehri Dernekleri Festivali'nde Araban Firiği'nden yapılan firik pilavı ikramı festivale renk kattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 48 Hemşehri Derneğinin ve 8 kurumun katılımıyla 8'incisi düzenlenen ve 4 gün süren Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali'nin resmi açılışı yapıldı. Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolünün katıldı.

Festivale katılan vatandaşlara Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlı üreticiler tarafından yapılan meşhur Araban Firiği ile yapılan pilavı ikram etti.

"Sinir sisteminin daha hızlı ve daha kolay çalışmasını sağlar"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 8'incisini düzenlediği 'Hemşehri Dernekleri Festivali' için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, Festivalde Araban Firiği'nde yapılan firik pilavını ikram ettiği vatandaşlara Araban Firiği'nin faydalarını anlattı. Altun, "Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nın verimli topraklarından terişen makarnalık sert buğdaydan Arabanlı bilinçli çiftçiler tarafından yapılan ve Arap Ülkelerinde kuzu etiyle yapılan önemli konuklara baş yemek olarak ikram edilen meşhur Araban Firiği, Yüksek miktarda lif içermesi nedeniyle sağlık açısından yararlıdır. Vücut kendini yenilemiş gibi hisseder. Ayrıca diyet yapanlar için fayda oluşturur. Sinir sisteminin daha hızlı ve daha kolay çalışmasını sağlar. Böylelikle yemek sonrasında rahatsızlık hissedilmemektedir. B vitamini yönünden zengin olması gelişimi destekler. Bebeklere ve çocuklara firik ile yapılan tarifleri yedirebilirsiniz. Mineral açısından faydalı olması ve kaynarken suyu emmesi nedeniyle besin değeri her zaman yüksek kalır. Diyabet tedavisi için ideal özelliklere sahip bir üründür. Demir oranının yüksek olması besin değerini artırıcı bir özelliğidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP