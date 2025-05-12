Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Anlaşma, Gaziantep'in ekonomik potansiyelinin tanıtılması ve Çinli yatırımcıların şehre yönlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca kültürel iş birlikleri de desteklenecek.

12.05.2025 16:12  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CINSIAD) Başkanı Zhou Yan Quan arasında ortak çalışma yürütülmesi için iş birliği mutabakatı imzalandı. Atılan imzalarla birlikte, Çinli yatırımcıların Gaziantep'e yönlendirilmesi ve şehrin ekonomik potansiyelinin tanıtılması konusunda ortak çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep, öncelikli yatırım bölgesi olarak önerilecek

Mutabakat kapsamında, CINSIAD tarafından Çinli yatırımcılara Gaziantep'in sanayi, lojistik, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde yatırım yapılabilir şehir olarak önerilmesi hedefleniyor. İki taraf, yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, ortak projelerin geliştirilmesi ve iş dünyası arasında köprü kurulması amacıyla koordineli çalışma yürütecek.

Ekonomik iş birliğinin yanı sıra kültürel alanlar da desteklenecek

Anlaşma yalnızca ekonomik yatırımları değil, kültürel iş birliklerini de kapsıyor. Gaziantep'in gastronomi, müzecilik ve tarihi miras alanındaki birikimi, Çinli turistlere tanıtılacak. Ortak sosyal ve kültürel etkinlikler de gündeme alınacak.

"Gaziantep, yeni uluslararası ortaklıklarla büyümeye devam ediyor"

İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep, sahip olduğu üretim kapasitesi ve kültürel zenginliğiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken bir şehir haline gelmiştir. Bu iş birliğiyle Gaziantep'in potansiyeli Çinli yatırımcılara doğrudan tanıtılacak, karşılıklı iş fırsatları artırılacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, gaziantep, Belediye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.