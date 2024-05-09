Gaziantep'in efsane sanayicisi M. Naci Topçuoğlu vefatının 16. yılında anılacak - Son Dakika
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Gaziantep'in efsane sanayicisi M. Naci Topçuoğlu vefatının 16. yılında anılacak

Gaziantep\'in efsane sanayicisi M. Naci Topçuoğlu vefatının 16. yılında anılacak

M. Naci Topçuoğlu'nun vefatının yıldönümünde anma töreni düzenlenecek. Gaziantep'in öncü sanayicilerinden olan Topçuoğlu, eğitim ve topluma hizmet amacıyla da çalışmalar yapmıştır. Gaziantep'in sanayileşmesine öncülük eden Topçuoğlu, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma hizmet etmiştir. Gaziantep'te kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulu açan Topçuoğlu, kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlamıştır.

09.05.2024 10:23
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Öncü yatırımlarının yanında, eğitime ve topluma hizmet amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları ile Gaziantep'in ve Anadolu'nun efsane sanayicilerinden olan M. Naci Topçuoğlu, vefatının 16. yılında anılacak.

11 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan M. Naci Topçuoğlu'nun vefatının yıldönümünde Gaziantep asri mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlenecek. 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan anma töreni saat 10.00'da başlayacak. Merhum Sanayici Topçuoğlu törende, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından dualarla anılacak.

Üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine yön veren kuruluşlardan olan Gülsan Holding'in, kuruluşundan itibaren vefat edene kadar yönetim kurulu başkanlığını yapan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluş sürecinde de aktif rol almış, 10 yıl süreyle de Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Gaziantep'in sanayileşmesi, yeni ve katma değeri yüksek sektörlere yönelik yatırımlar, inovasyon, Ar-Ge, kurumsallaşma ve markalaşma gibi konularda Anadolu'ya öncülük eden merhum sanayici M. Naci Topçuoğlu, sosyal sorumluluk projeleri ile de her zaman toplumun hizmetinde oldu. Gaziantep'in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından da zenginleşmesine önem veren M. Naci Topçuoğlu, Gaziantepspor'da uzun süre As Başkan olarak da görev yaptı.

Naci Topçuoğlu MYO eğitimde model oldu

Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep'te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmıştı. Vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde bulunan Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Naci Topçuoğlu MYO, teorik ve uygulamalı eğitimdeki başarısı ile Türkiye'ye kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda model oldu. Sanayi ile iç içe eğitim veren Naci Topçuoğlu MYO iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin göz bebeği eğitim kurumlarından birisi haline geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'in efsane sanayicisi M. Naci Topçuoğlu vefatının 16. yılında anılacak - Son Dakika

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