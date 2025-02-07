Gaziantep\'in \'Gazi\' Unvanı 104. Yıl Dönümünde Kutlandı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep halkının, 104 yıldır "Gazi" unvanını büyük bir onur, gurur ve heyecanla taşıdığını belirten GTB Başkanları, mesajlarında, "Gaziantep savunması, tarihin altın sayfalarına kahramanlık destanı olarak kazınmış, eşsiz bir mücadele örneğidir. Bu topraklar, vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla dolu Antep halkının, ellerinde imanlarından başka hiçbir silah olmadan düşmana karşı verdiği şanlı bir direnişe tanıklık etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep, 11 ay boyunca süren amansız bir kuşatmanın altında kaldı. Ancak bu kuşatma, Antep halkının azmini kıramadı, bilakis, onların vatan sevgisini daha da perçinledi. Dışarıdan hiçbir destek almadan, kendi kısıtlı imkanlarıyla düşmana karşı direnen yiğit atalarımız, inancın ve kararlılığın tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdi. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatan topraklarını savunan, bu kutlu mücadelede 6 bin 317 evladını şehit veren Antep halkı, tarihe altın harflerle yazılan bir destanın kahramanları oldu. Bu destan, yalnızca Gaziantep'in değil, tüm Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine ışık tuttu. Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan gibi yiğit kahramanların bağrından çıktığı bu şehir, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde bir sembol haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Şubat 1921 tarihinde Antep halkının bu eşsiz direnişini taçlandırarak şehre 'Gazi' unvanını verdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Antepliler'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar' sözüyle övdüğü Gaziantepliler, bu onuru İstiklal Madalyası ile birlikte 104 yıldır büyük bir gururla taşımaktadır. Bu şeref, Gaziantep'in kimliği haline gelmiş, nesilden nesle aktarılan bir miras olmuştur. Bugün, Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 104. yıl dönümünde, bu büyük mücadelenin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Antep'i Gaziantep yapan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Gaziantep halkı, bu onuru ebediyen taşımaya devam edecek, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP