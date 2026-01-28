Gaziantep\'in \'Genç Yıldızları\' ödülle taçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan gençler onuruna düzenlenen "Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni", kardeşlik temasıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i, Türk tarihinin ilk kadın lideri Tomris Hatun'a benzetti. Zorlu, Başkan Şahin'in seçimlerin ardından verdiği sözlerin hiçbirini yarım bırakmadığını vurgulayarak, bu projelerin ya başlatıldığını ya da başarıyla tamamlandığını ifade ederek "Türkiye'nin gururu, markası olan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" diyerek yürütülen çalışmalara duyduğu takdiri dile getirdi.

Spor, sanat ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası başarı elde eden; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spor, kültür ve bilim organizasyonlarında öne çıkan gençler için Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, büyük bir coşkuya sahne oldu. Sporun birleştirici gücü, sanatın etkileyici dili ve gençliğin enerjisinin buluştuğu programa; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin belediye başkanları da katılım sağladı.

Kardeşlik Destanı gösterisi beğeniyle izlendi

Program kapsamında, Alagöz Kültür Sanat Dans Ekibi tarafından sahnelenen ve ortak tarih, kültür ile birlik ruhunu sanat aracılığıyla yansıtan "Kardeşlik Destanı" gösterisi, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği, müziklerinde ise Taner Demiralp'in imzasını taşıyan gösteri; kardeşlik ve dayanışma temalarını koreografi, müzik ve sahne anlatımıyla bütüncül bir dilde izleyiciye aktardı.

"Bayramdan sonra burada büyük bir Türk dünyası buluşması gerçekleştireceğiz"

Ödül töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Hunlar'dan Sakalar'a, Göktürkler'den Karahanlılar'a, Selçuklular'dan Osmanlı'ya kadar büyük bir tarihin, medeniyetin sahibi olunduğunu aktararak, "Anadolu'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyanın temsilcileriyiz biz. 'Bizler bir ve beraber oldukça fitnelere karşı dayanışmamızı korudukça bizim birliğimizi, huzurumuzu, geleceğimizi kim bozabilir' diyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuşurken seçimden sonra söz verilmiş hiçbir projenin yarıda bırakılmadığını hepsinin ya başlandığını ya da tamamlandığını ifade etti. Yerelde siyaset yapmanın büyük zorluklarını böylesine taçlandıran bir Tomris Hatun konuştu burada. Türkiye'nin gururu, markası, Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Hemen bayramdan sonra Fatma başkanımızla mutabık kaldık burada büyük bir Türk Dünyası buluşması gerçekleştireceğiz" dedi.

"Karıncalar gibi çalışıp dev eserler üretiyoruz"

Törene katılan protokolü selamlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz herhangi bir şehir değiliz. Valimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle Gaziantep Modeli çalışıyor. Bu model birlikte rahmet var, kuvvet var modeli. Bu yıldızlarımız herhangi bir yıldız değil kutup yıldızı. Kutup yıldızı yön gösterir, pusuladır. Tarihtir, imandır, medeniyettir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın verdiği güçle, 1994 ruhu bu şehirde çalışıyor. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler üretiyoruz. Burada bu şehirde partiniz ne olursa olsun 'Söz konusu vatansa parti teferruattır' diyen bir şehiriz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de salonu dolduran vatandaşları selamlayarak, "Bu muhteşem salonda açılıştan sonraki en kapsamlı programı bayraklarımız eşliğinde marşlarımızla, bize özgü kültürümüzle yapıyor olmaktan son derece mutluyum" dedi.

"Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, geleceği gençlere emanet edileceğini ve gurur duyduklarını aktarırken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekibine organizasyon için teşekkür ederek, "Biz maziden aldığımız güçle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyoruz. Çağ açıp çağ kapatan bir ceddin evlatları olarak geleceğe güçlü bir şekilde bakıyoruz. Bugün TEKNOFEST gençliğiyle, sporda, sanatta her zaman Gaziantep Türkiye'ye çok önemli başarılar elde etti. Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Sizlerin ne ihtiyacı varsa her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik de 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Gaziantep'e bir defada 50 spor tesisi kazandırıldığını aktardı.

"Gaziantep, Başkan Fatma Şahin'e Sahip olduğu için çok şanslı"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanları adına konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gaziantep'in Başkan Fatma Şahin'e sahip olduğu için çok şanslı olduğunu aktararak, "Başkan Fatma Şahin salonu 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesi şehirlerde çok büyük bir operasyon yürütülüyor. Malatya, Hatay'dan sonra depremden yara alan en büyük ikinci il. 11 ilde olduğu gibi Malatya'mızda 121 bin bağımsız bölüm yükseliyor ve final aşamasındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın çok güçlü destekleriyle Malatya yeniden ayağa kalkıyor. Gaziantep'in tekrar bizi burada misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum, selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Masa tenisi, kick boks, piyano, judo, karate, muay thai branşlarında ve TEKNOFEST'te ulusal ve uluslararası başarı yakalayan gençlere ödülleri protokol tarafından verildi. - GAZİANTEP