Gaziantep'in Önemli Sanayicisi Celal Ersoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'in Önemli Sanayicisi Celal Ersoy Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'in Önemli Sanayicisi Celal Ersoy Hayatını Kaybetti

Celal Ersoy, Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. İş dünyası onurdu.

01.10.2024 17:24
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gaziantepli sanayici iş adamı Celal Ersoy sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. Bahattin Nakiboğlu Cami'de ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilen Celal Ersoy'un cenazesine siyaset, iş ve sanayi dünyasının yanı sıra eğitim dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Gaziantep sanayisinin öncü isimlerinden birisi olan Celal Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Bahattin Nakiboğlu Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanan Celal Ersoy'un cenazesine sanayi, iş siyaset ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un eşi Celal Ersoy uzun süredir tedavi görüyordu. 1963 yılından bu yana Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının gelişmesi ve kalkınması yönünde önemli başarılara imza atan Celal Ersoy, uzun yıllar GKV Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştı. 1963 yılında kayınpederi Cemil Alevli'nin önderliğinde kurulan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının gelişmesi ve uluslararası niteliklere kavuşturulması için kuruluşundan bu yana tam 61 yıldır aktif rol üstlenmiştir. Celal Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak uzun yıllar görev almış, daha sonra Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu Başkanı değerli eşi Nüket Ersoy ile birlikte yaşamlarını gelecek nesillerin iyi gelişmesinin ve ülke kalkınmasının tek yolu olduğuna inandıkları eğitime adamış, bundan dolayı da tüm mal varlıklarının Gaziantep Kolej Vakfına devredilmesini vasiyet etmiş, ülkelerine olan vatandaşlık görevlerini yapmanın mutluluğu ve huzuru içinde hayatını tamamlamıştı.

Merhum Celal Ersoy'un taziyelerinin Batıkent Mahallesi'nde bulunan 119 nolu taziye evinde kabul edileceği de öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'in Önemli Sanayicisi Celal Ersoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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