Jandarma\'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler unutulmadı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu, mezarlara karanfiller bırakıldı. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, bayram sevincini paylaşarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretlerde, "Vatan toprağı, şehitlerimizin emanetidir" anlayışıyla hareket edildiği vurgulanırken, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olunduğu ifade edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, gazilerin ise minnetle anıldığı belirtilerek, başta şehit aileleri olmak üzere tüm gazilerin ve ailelerinin Kurban Bayramı kutlandı. - GAZİANTEP