Gaziantep Sağlık Turizmi Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Gaziantep Sağlık Turizmi Çalıştayı Başladı

Gaziantep Sağlık Turizmi Çalıştayı Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sağlık turizmi alanında önemli adımların atılması amacıyla düzenlenen Gaziantep Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın açılışı yapıldı. Çalıştayda Gaziantep'in sağlık turizmi potansiyeli ve yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

24.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sağlık turizmi alanında önemli adımların atılması amacıyla düzenlenen Gaziantep Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın açılışı yapıldı.

Çalıştayda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat konuşmacı olarak yer aldı.

Biz hedefleri olan bir şehiriz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Gaziantep'in iddialı bir şehir olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz hedefleri olan bir şehiriz. Biz İpek Yolunu ve Baharat Yolunu kalkınma yoluna dönüştürmüş bir şehiriz. Bu noktada ortaya koyduğumuz Gaziantep Modeli'nden bahsetmekte yarar var. Bu model, günümüz dünya şartlarına görmezden gelemeyeceğimiz bir çalışma anlayışını içeriyor. Dünya hasta ve gergin. Çünkü biz ekonomiyi ekolojiye çeviremedik. 70'li yıllarda eğer Paris Antlaşması yapılmış olsaydı; bu kadar buzullar erimezdi. İnsanlık dünyada bu denli hoyratça yaşayamazdı."

"Pandemide sağlıkta dönüşümde ne kadar başarılı olduğumuzu gördük"

"Sağlıkta dönüşümde ne kadar başarılı olunduğunu pandemi sürecinde gördük" diyen Başkan Şahin, "Gaziantep'te sağlık açısından çok iyi işler yapılıyor, bunları çok iyi anlatmamız lazım. Bu çalıştay sonrasında bize bir reçete gelecek. Bu reçete, hangi kurumun nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bize söyleyecek. Genel olarak hangi kurum sağlık işinin neresinde olacak. Sağlık konusunun daha yapıcı şekilde koordine edilmesi için nasıl bir yol haritası çizilecek ve son olarak biz bu işi nasıl başaracağız gibi konuların cevapları önümüze gelecek. Bugünkü toplantımızın temel mantığı; güçlü taraflarımızı daha iyi nasıl tanıtacağımız ve zayıf taraflarımızı nasıl güçlendireceğimiz" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, "Gaziantep'teki Sağlık Hizmetleri Sağlayıcılarının Durum Değerlendirmesi", "Sağlık Turizmine Yönelik Hukuki Düzenlemeler", "Destek ve Teşvikler, Hizmet Kalitesi ve Personel Niteliğinin Artırılması İçin Yapılması Gereken Çalışmalar" ile "Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama İçin Yapılması Gerekenler" başlıkları ele alınacak.

Çalıştay üç farklı oturumda gerçekleştiriliyor

Üç farklı oturumda gerçekleştirilecek çalıştayın ilk oturumunda, Gaziantep'teki sağlık hizmetleri sağlayıcılarının durum değerlendirmesi yapıldı. Bu oturumda, mevcut durum analiz edilerek geliştirilmesi gereken alanlar belirlenecek.

İkinci oturumda, sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler, destek ve teşvikler, hizmet kalitesi ve personel niteliğinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alınacak. Son oturumda ise sağlık turizminde tanıtım ve pazarlama için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Çalıştay, Gaziantep'in sağlık turizmi alanında atacağı adımların ilk basamağı olarak kabul ediliyor. Ulusal ve uluslararası iş birliklerinin hedeflendiği bu süreçte, şehirde yapılacak olan sağlık turizmi çalışmaları belirlenecek. İkinci toplantıda alınacak görüşler ve verilen önemli kararlar, harekete geçme sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek.

Çalıştay sonrasında akademisyenler tarafından hazırlanacak olan rapor, Gaziantep'in sağlık turizmi potansiyelini ve yapılacak düzenlemeleri sunacak. Bu rapor, Gaziantep'in sağlık turizmi alanındaki gelecekteki çalışmalarına yeni bir yön verecek. Gaziantep'in sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar ve alınan kararlar, şehrin sağlık turizmi potansiyelini artıracak ve bölgeye olan ilgiyi yükseltecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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