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"Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı - Son Dakika

"Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı

18.12.2021 16:58

"Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı Ressam Halil Gören tarafından yapılan "Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" 25 Aralık Panorama Müzesinde düzenlenen törenle açıldı.

"Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı

GAZİANTEP - Ressam Halil Gören tarafından yapılan "Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" 25 Aralık Panorama Müzesinde düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın ardından Ressam Halil Gören, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılına özel olarak "Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" adıyla Antep Savunması sırasında önemli görevlerde bulunan 100 kahramanı karakalem tekniğiyle resmetti. Sergi 25 Aralık Panorama Müzesinde düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretçilerine açıldı. Sergi 31 Aralık 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Erdem Güzelbey Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve sanatseverler katıldı.

"Sergiyi Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılında yapmak gurur verici"

Sergiyi Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılında yapmanın gurur verici olduğunu söyleyen Ressam Halil Gören, resimlerin hangi teknik yapıldığının değil içeriğinin önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Resimleri 1 yıldan fazla bir sürede hazırladım. Tabii ondan önce de araştırma sürecim oldu. Karar verme zamanımı da dahil ettikten sonra bir 10 yıllık bir çalışma diyebiliriz. Bu ilk ve son çalışmam olmayacak, bu serginin devamı da olacak. Karakalemlerle açılışı yapmış olduk. Zaman ilerledikçe sulu boya, yağlı boyadan yapılma eserlerde olacak. Çalışmalarımı bu minvalde yürütmeye devam ediyorum. Bu sergiyi geçtiğimiz yıl yapacaktım ancak pandemi nedeniyle erteledik. Daha sonra sergiyi Gaziantep Savunması'nın 100'üncü yılında yapmaya karar verdik. Sergimizin Gaziantep Savunması'nın 100'üncü yılına denk gelmesi farklı bir intiba uyandırdı. Gaziantep Savunması'nın 100'üncü yılında böyle bir sergi yapmak beni gururlandırdı. Şu an sergi alanımızda 67 adet karakalem eserimiz var. Hazır olduğu halde sergiyi dahil etmediğimiz eserlerimiz de var. Eğer onları da eklersek 100'ün üzerinde eserimiz var. Bu sergiye dahil etmediklerimizi devamlı olacak olan sergilerde kullanacağız. Sergimizden teknik olarak bahsedecek olursak; resimlerin boyutları birbirinden farklı. Büyük boyutlarda olanlar daha önceden yaptığım eserler ancak küçük boyutlarda olan eserler ise sergi tarihi yaklaştığı zamanlarda yaptığım eserler. Ayrıca benim kafam tek tip bir ölçü boyutu olsun diye bir şey yoktu. Ben kendi özgün çalışmalarımı belli bir çerçeve içerisinde kısıtlamak istemem. Ben karakaleme çok önem veriyorum çünkü karakalem resim sanatının temelini teşkil eder. Maalesef, karakalem çok fazla göze batan bir teknik değil. Galerilerde ve resim salonlarında yağlı ve sulu boyalarda yapılmış olan eserler daha çok rağbet görüyor. Bundan dolayı karakalem eserlerin biraz yadırganabilir diye içimden geçirdim ama serginin hangi teknikle yapıldığı değil içeriği önemlidir." diye konuştu.

Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi açıldı
Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi açıldı
Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi açıldı
Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı - Son Dakika
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