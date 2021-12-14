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Gaziantep şiarı projesi lansmanı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep şiarı projesi lansmanı yapıldı

14.12.2021 00:57
Gaziantep şiarı projesi lansmanı yapıldı

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'nin 80 iline Gazi şehirden götürecekleri toprak ve bayrak, düzenlenen törenle öğretmen ve öğrencilere teslim edildi.

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'nin 80 iline Gazi şehirden götürecekleri toprak ve bayrak, düzenlenen törenle öğretmen ve öğrencilere teslim edildi.

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda "Gaziantep Şiarı Projesi" lansmanı yapıldı. Proje kapsamında 22 öğretmen ve öğrencinin Türkiye'nin 80 iline götürecekleri toprak ve bayrak, Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nında düzenlenen törenle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından teslim edildi.

"Nasıl Çanakkale geçilmediyse bu topraklardan da düşman ecdat tarafından geçirtilmedi"

Gaziantep'in Çanakkale gibi geçilmediğini ve büyük bir direniş gösterdiğini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Muhteşem bir tarihin ve coğrafyanın şanlı, şerefli ata ve ecdadın emanetçisiyiz. Bu emaneti geleceğe taşımak ve gençlere vermek için huzurlarınızdayız. Yüzüncü yıldayız ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde yüz yıllık başarı hikayemizi bütün dünyaya anlatıyoruz. Ama daha da önemlisi ikinci yüzyılın yeni destanını yazmak için birlikteyiz. İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor. Ben ise coğrafya karakterdir diyorum. Bu topraklar insanlık tarihi kadar eski. Kahramanların, savaşların, acıların tarihi bu topraklarda yazıldı. Bizim uzun havalarımızda, türkülerimizde hep acı ve özlem var. Bir taraftan da kahramanlığın, şanlı şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi de bu topraklarda yazıldı. Bu topraklarda ikinci bir Çanakkale yaşandı. Nasıl Çanakkale geçilmediyse bu topraklardan da düşman ecdat tarafından geçirtilmedi" dedi.

"İstiklal Marşı'nın her bir dizesini bu topraklarda yaşamış bir ecdadın nesilleriyiz"

Şahin konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer ayırdığını belirterek, "Yüce meclisten Gazilik onuru vermesi, iki Gazi'nin burada buluşması ve Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarının dünyaya kahramanlığımızı göstermesi tesadüf değil. Biz bu ecdat ile övünüyoruz. 'İman varsa imkan vardır' diyen ataların evladıyız. Toprak ana, yar, vatandır. İşte bu toprağı 80 ilimize gençlerimizle gönderiyoruz ve diyoruz ki asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Büyük güçleri ile gelenlere karşı bu duruş, hiç değişmeyecek. Yüz yıl sonra aynı duruş ile diyoruz ki 'Zaman değişse de vazifemiz hep aynı'. Geçmişten aldığımız ilhamla artık "Eğitim-Bilim Şehri Gaziantep" diyoruz. Gazi unvanının yanına bu unvanları da koymak için öğrencilerimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu toprak bu bayrak çok özel. Burada büyük bir destan ve eser var. İstiklal Marşı'nın her bir dizesini bu topraklarda yaşamış bir ecdadın nesilleriyiz. Gençlerimize güveniyor, eğitim genç dostu bir şehir için valiliğimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"100'üncü yılı en üst düzeyde kutluyor hatırlatıyor, ikinci yüzyılın ön sözüne yazıyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Antep Savunması'nda ki 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anarak, "İkinci yüzyılın başlangıcındayız. Kutlama ve şenliğimiz var. Sonuç itibari ile bu şehir esaretten kurtuldu. Dolayısıyla bunu en üst düzeyde kutluyor hatırlatıyor, ikinci yüzyılın ön sözüne yazıyoruz. Burada her kurum üzerine düşeni yapıyor. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Gittiğiniz yerlere Gaziantep ve bizlerin selamlarımızı iletin. Yola çıkacak gençlerimiz ve Gaziantep bir tarih yazıyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe konuşmasında 80 ile öğrencilerin Gaziantep'in "Yüzyıl önce ne ise aynı ruh, aynı iman, aynı vatan aşkının içimizde olduğu, sonsuza kadar devam edeceği, ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar göklerde dalgalanacak" mesajını iletmelerini istedi. - GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep şiarı projesi lansmanı yapıldı - Son Dakika


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