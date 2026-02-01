29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali Gaziantep'te - Son Dakika
29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali Gaziantep'te

01.02.2026 14:22  Güncelleme: 14:26
Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde 29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından güvercin yetiştiricileri ve meraklılarını bir araya getiren festival, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Farklı ırklardan güvercinler güzellik, duruş ve ırk özelliklerine göre alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren güvercin sahiplerine Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın verilirken ilk 10'a giren güvercin sahiplerine ise plaket takdim edildi.

Başkan Yılmaz'dan kuşçulara müjde

Düzenlenen festivalde konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kuş severlere müjdeli haber verdi. Yılmaz, kuşçuluk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi adına belediye olarak destek vereceklerini ve kuşçuların bir araya gelerek etkinlikler yapabilecekleri "kuş pazarı" binası yapacaklarını söyledi.

"Kuşçuluk, Gaziantep'in köklü bir yaşam tarzıdır"

Festivalde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biz seçimden önce bu konuda söz vermiştik. Çünkü kuşçuluk, Gaziantep'in köklü bir yaşam tarzıdır. Gaziantep'te ve Türkiye genelinde örnek bir kültürdür. Ancak yanlış bilinen bir gerçek var. Türkiye'de kuşçularla ilgili önyargılar bulunuyor. Oysa bugün burada gördüğünüz kuşçularımızın her biri kuşlarına sevdalı, birbirinden kaliteli ve değerli insanlardır. Biz, Gaziantep'ten Türkiye'ye tüm belediye başkanlarımızın kuşçuluğa sahip çıkmasını istiyoruz. Şehitkamil Belediyesi bu alanda Türkiye'de bir ilki başlatmıştır. İnşallah biz kuşçular olarak kuşçuluğun başkentini Şehitkamil yapacağız. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kuşçularımızı farklı yerlere götürüyor, festivaller düzenliyoruz. Ben de aynı zamanda bir kuşçu ve belediye başkanı olarak, Şehitkamil'de kuşçuluğu geliştireceğimize söz vermiştik. Bu kültüre her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivale katılan kuşçular, festival için Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.