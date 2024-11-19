Gaziantep’te 4-6 Yaş Arası Kuran Kursu İçin Protokol İmzalandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Müftülüğü ve Şahinbey İlçe Müftülüğü iş birliğinde Hayırsever Faruk Kaya tarafından yaptırılacak 4-6 yaş arası kuran kursu yapımı için protokol imzalandı.

Şahinbey Beştepe Mahallesi bölgesinde ihtiyaç olan 4-6 yaş kuran kursu'nun yapımı için Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda protokol töreni yapıldı.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner ve hayırsever Faruk Kaya katıldı.

Kursun bina yapımı için imzalanan protokolle çalışmalar başlayacak. Hayırsever Faruk Kaya'nın babası Cuma Kaya adına yaptırdığı kurs tamamlandığında bölgeye hizmet verecek.

"4 - 6 yaşta bize dair olan medeniyet kodlarını iyi öğretmemiz gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 4 - 6 yaşın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şehrin nasıl dua şehri olduğunu gösteriyor. Cuma abimiz nur içinde yatsın böyle hayırlı evlat yetiştirmiş. Bugün bu protokolde 4 -6 yaş çok mühim. 7 çok geç diyorlar. 4 - 6 yaşta bize dair olan medeniyet kodlarını iyi öğretmemiz gerekiyor. Bugün geldiğimiz nokta bu. Çok teşekkür ederiz. Allah hayırseverimizin hayrını kabul etsin. O bölgede çok ihtiyaç var. Çok hızlı gelişen bir bölge" dedi.

"Gaziantep bu konuda Türkiye'nin örnek ili"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber çok güzel ve hayırlı bir imza atıldığını belirtip emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gelecek nesilleri inşa ediyoruz. 7 yaşına ulaşmadan çok güzel nesillerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Gaziantep bu konuda Türkiye'nin örnek ili diyebiliriz. Okul hayatından önce faydalı, verimli okula hazırlık ve kişilik gelişimini en iyi şekilde şekillendiren bu eğitimi tüm evlatlarımızın almasını gayret edeceğiz. Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum konu çocuk, eğitim olunca hiçbir şeye yok demiyor" şeklinde konuştu.

Hayırsever Faruk Kaya babasının hayrı için yaptıracağını ifade ederek, "Allah rızası için böyle bir şey yapmak istedik. Aklımızdan yıllardır geçiyordu. Kısmet bu güneymiş. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı 4 - 6 yaş Kuran Kursu'na ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hayırseverimizin hayrını Allah kabul etsin. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner ise "Hayırda yarışanların şehrinde yine bir mutlu ana şahit oluyoruz. Beştepe mahallesinde çok ihtiyaç duyduğumuz, geleceğimiz umuduz olan yavrularımıza yeni bir eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP